الشيف نصرت يثير الجدل بفاتورة باهظة في مطعمه بأبوظبي .. والجمهور يكشف الزبون!

بتعليقات تعبر عن استيائهم الشديد، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة "فاتورة" نشرها الشيف نصرت المُلقب بـ"حبيب الملح" بقيمة 615 ألف درهم إماراتي كان قد دفعها زبون في مطعمه الشهير بإمارة أبو ظبي.

وأظهرت الصورة التي نشرها الشيف نصرت عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" تفاصيل الفاتورة والأطباق التي تناولها صاحب الفاتورة والتي تنوعت بين اللحم العثماني المغلف بالذهب وكارباتشيو لحم البقر والبطاطا المقلية والبصل المقرمش بالإضافة إلى حلى البقلاوة والمياه المعدنية ومشروب الموهيتو اللاذع.

وفصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفاتورة الباهظة والتي جاءت على النحو التالي:

9 آلاف درهم مقابل شريحتين من اللحم المغلف بورق الذهب

5500 درهم مقتبل شريحتين من اللحم العثماني المغلف بورق الذهب

4500 درهم مقابل شريحتين من لحم البقر

3905 درهم إضافيًا مقابل 11 شريحة لحم بقري.

1200 درهم مقابل خمس حصص من مقبلات بلحم البقر

320 درهم على أربعة أطباق من البصل المقلي

180 درهم مقابل أربع أطباق من البطاطس المقلية

5850 درهم مقابل البقلاوة المغطاة بالذهب

325000 درهم مقابل خمس زجاجات من نبيذ Petrus الأحمر

200.000 درهم مقابل زجاجتان من Petrus 2009 Louis XIII

3538 درهم مقابل زجاجة شاتو مارغو

180 درهم مقابل مشروب موهيتو

270 درهم مقابل ست زجاجات من الماء الفوار.

ومنذ اللحظة الأولى التي نشر فيها الشيف نصرت صورة الفاتورة متفاخرًا بقيمتها، حتى سارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي نحو آلاتهم الحاسبة من أجل معرفة قيمة الفاتورة بالعملة المحلية لمعرفة المبلغ الذي قد يكلفهم في حال فكروا في يوم من الأيام أن يتناولوا الطعام في المطعم الشهير.

وعبر عدد من النشطاء عن استيائهم من قيمة الفاتورة الباهظة واستغلال الزبون "الخليجي" ومضاعفة الأسعار داخل أفرع المطعم الشهير الموجودة في الإمارات والسعودية.

في المقابل، ذكر أحد المغردين أن الفاتورة كانت مقابل عشاء فاخر جمع سائقي عالم الفورمولا-1 ومنهم الإسباني فيرناندو ألونسو والألماني سيباستيان فيتال والبريطاني لويس هاملتون وجورج راسل وتشيكو بيريز وفالتري بوتاس وكارلوس ساينز ودانيال ريكاردو وغيرهم.

يذكر أن الشيف التركي نصرت يمتلك 8 أفرع لمطعمه في تركيا بالإضافة إلى فرع في دبي وآخر في أبوظبي والرياض ولندن، وسيفتتح عدة فروع أخرى حول العالم ومنها الدوحة.