الصحة العقلية ليست موضة.. عارضة أزياء تنتقد آخر عروض " غوتشي" في ميلانو

شنت عارضة الأزياء الإيطالية "آيشا تان" جونز هجومًا حادًا ضد دار أزياء "غوتشي" لاستغلالها المرضى عقليًا من خلال رفع يديها مكتوبة عليها " الصحة العقلية ليست موضة".

واستوحت دار "غوتشي" خلال أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2020 إطلالات العارضات من سترات مستشفى الأمراض العقلية، وهو ما أثار استياء العارضة "آيشا".

وعبرت "آيشا" عن اعتراضها على فكرة المجموعة، واحتجت خلال العرض المباشر الذي كانت تسير فيه ورفعت يديها التي كتبت عليهما: "الصحة العقلية ليست موضة"، واصفة الأمر بـ"المسيء" و"غير الأخلاقي.

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كما نشرت "آيشا" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" بيان قالت فيه: "بصفتي فنانة وعارضة أزياء واجهت مشكلاتها الخاصة المتعلقة بالصحة العقلية، وباعتبار أنّ لدي أحباء عانوا من الاكتئاب والقلق وانفصام الشخصية، أودّ أن أشير إلى أن قرار دار أزياء كبرى مثل (غوتشي)، باستخدام سترات المعانين من اضطرابات الصحة العقلية كسياق للحظة موضة عابرة، أمر مؤلم وينطوي على قلة إحساس".

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وأضافت: "تقديم صورة عن كفاح المعانين من اضطرابات الصحة العقلية، كعرض لبيع الملابس أمر مبتذل ومهين لملايين الناس الذين يعانون من مشاكل عقلية حول العالم".

وعلى الفور ردت دار الأزياء الكبرى "غوتشي" على الهجوم عليها من خلال رفع مجموعة من الصور لعارضات الأزياء، مشيرة إلى أنّ الأزياء التي قدمتها "ذات منفعة"، وتمثل اللباس الذي يفرضه المجتمع، وأولئك الذين يسيطرون عليه.

وأرفقت الصور بمنشور أوضحت فيه: "صمم أليساندرو ميشيل هذه الملابس الأنيقة ذات المساحات الفارغة، لتمثيل كيفية ممارسة القوة من خلال الموضة مدى الحياة، للقضاء على التعبير عن الذات ولكبح الهوية".

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