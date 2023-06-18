الصور الأولى من زفاف الشيخ سلمان آل خليفة والشيخة عائشة

البوابة - احتفلت عائلة آل خليفة، الأسرة الحاكمة في مملكة البحرين، بزواج الشيخ سلمان بن خالد بن سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة من الشيخة عائشة آل خليفة مطلع يونيو الجاري.

ونشرت صفحات تُعنى بأخبار العائلات الحاكمة حول العالم الصور الأولى من داخل حفل الزفاف الأسطوري الذي أقيم على الطراز الهندي وكأنه كرنفال جماهيري "المهراجا" وأحياه عدد كبير من نجوم الفن العربي.

وذكرت هذه الصفحات بأن الحفل الباهر أحياه فنان العرب محمد عبده والنجمة الإماراتية أحلام والفنانة خديجة معاذ وفرقة الكويتي سليمان القصّار بحضور المذيعة السعودية لجين عمران والفنانة المصرية ليلى علوي.

يذكر بأن العريس الشيخ سلمان هو حفيد الشيخة ثاجبة بنت سلمان بن حمد آل خليفة (عمة ملك البحرين).

ولي العهد البحريني في زواج الشيخ سلمان آل خليفة

ولي العهد البحريني الأمير سلمان آل خليفة مع العريس الشيخ سلمان

حضر ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حفل زواج الشيخ سلمان، وهو من أحفاد الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن خالد بن سلمان آل خليفة.

وقدم الشيخ سلمان التبريكات إلى الشيخ سلمان بزواج حفيده الشيخ سلمان متمنيًا له حياة زوجية سعيدة.

ورافق الشيخ سلمان إلى حفل الزواج وزير المالية والاقتصاد الوطني، والذي حضره عدد من الأمراء والمعالي والسعادة من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين.