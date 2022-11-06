الطفلة المختفية ابتهال المطيري إلى الواجهة مجددًا .. ما القصة؟

عاد اسم الطفلة السعودية ابتهال المطيري ، المختفية منذ 16 عامًا، إلى الواجهة مجددًا بعد تداول مقاطع فيديو لمشهورة تيك توك تدعى "ديم" تشبهها إلى حدٍ كبير فاتحة الباب أمام الكثير من الترجيحات في أن تكون المشهورة هي ذاتها الطفلة ابتهال.

وبدأت القصة حين لاحظ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية الشبه الكبير بين المشهورة ديم والطفلة المفقودة ابتهال ماجد المطيري التي كانت قد اختفت عن الأنظار في عام 2006 حين كانت تبلغ من العمر 3 أعوام في محافظة المجمعة التابعة لمنطقة الرياض.

تداول واسع لهاشتاق #ابتهال_المطيري



وذلك بعد ظهور مشهوره بالتيك توك تشبه ابتهال التي اختطفت عام 2006 وكان عمرها ثلاث سنوات 😥!

pic.twitter.com/nOvJhohNev — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) November 5, 2022

وعبر وسم "#ابتهال_المطيري" طالب رواد موقع التدوين "تويتر" من المشهورة ديم أن تقوم بإجراء فحص DNA من أجل التوصل إلى ما أسموه "الحقيقة" خاصة بعدما أشيع سابقًا أن الطفلة ابتهال كانت قد تعرضت للاختطاف من قبل عصابة كبيرة. (حسب قول المغردين)

وبدأ النشطاء تفصيل ملامح المشهورة ديم ومقارنتها بملامح الطفلة ابتهال من ناحية الأذنين والحاجبين وكذلك الشفة العلوية، وترجيح كيف سيكون شكلها اليوم بعد مرور كل هذه السنوات وبلوغها سن الـ19 باعتبار أنها كانت تبلغ من العمر 3 سنوات حين اختفت في عام 2006.

ودفعت التغريدات المشككة في حقيقة أن تكون الطفلة ابتهال هي ذاتها المشهورة ديم من الأخيرة أن تصرح بشكل رسمي "بأنها ليست الطفلة المختفية ابتهال".

وانتقدت ديم عبر حسابها على سناب شات كل من يروج بأنها هي الطفلة ابتهال قائلة: "بالغصب ابتهال، بالغصب.. مو طبيعيين".

عم الطفلة ابتهال يكشف الحقيقة

من جهته نشر ماجد المطيري، عم الطفلة المختفية ابتهال المطيري، تغيرة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" يوضح فيه حقيقة العثور على ابنة اخيه المختفية منذ 16 عامًا.

وقال في تغريدتين أن المدعوة ديم ليست الطفلة ابتهال خاصة وأن لديها 7 أشقهاء: "ثانيًا بالنسبة للأخت ديم ذكرت أنها ليست ابتهال وأن لديها أخوه سبعة وهذا كفيل بأن يثبت لنا أنها ليست ابتهال، أتمنى من الجميع عدم إحراج الأخت ديم وأن لايتطرقو لها بشي يزعج مشاعرها أو عائلتها وكلنا أمل في الله ان ابتهال ستعود قريبًا ونتمى دعواتكم كما عهدناكم ووقوفكم معنا دائمًا وابدًا".

من هي ابتهال المطيري

هي طفلة سعودية تدعى ابتهال ماجد المطيري كانت قد اختفت عن الأنظار في عام 2006 من محافظة المجمعة التابعة للرياض.

وبحسب تقارير إخبارية انتشرت في ذلك الحين، فقد كانت الطفلة ابتهال تلعب مع أشقائها أمام منزل ذويها الكائن في حي القدس بمنطقة المجمعة لكنها اختفت عن الأنظار بشكل مفاجئ.

وأعلنت السلطات السعودية حينها حالة الاستنفار للبحث عن الطفلة ابتهال، فيما رصدت عائلتها مبلغًا ماليًا لكل من يساعدهم في الوصول لطفلتهم المختفية لكن دون جدوى.

وأكدت عائلة الطفلة ابتهال المطيري أن ابنتهم سليمة صحيًا ولا تعاني من أي مرض نفسي.