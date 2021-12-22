العاذرية موسم الرياض 2022 : الموقع – المطاعم – طريقة الحجز

العاذرية موسم الرياض 2022 نجحت في فرض نفسها ضمن قائمة أهم وأشهر الأماكن التراثية في السعودية والتي تستحق الزيارة.

وفي 10 ديسمبر، فتحت العاذرية أبوابها أمام سكان وضيوف العاصمة السعودية الرياض ليعيشوا أحلى التجارب الشتوية بين الرمال وتحت النجوم والقمر وعلى أصوات العود وهم يتلذذون بأشهى المأكولات والمشروبات الساخنة.

وتُعد العاذرية إحدى مناطق موسم الرياض 2022 البالغ عددها 14 والتي تغطي مساحة 5.4 مليون متر مربع، لكن بروح التراث النجدي السعودي وأساليب التعايش التاريخي، وتعكس الروح التراثية السعودية من خلال مبانيها التاريخية في أجواء الراحة والهدوء.

تواصل منطقة العاذرية موسم الرياض 2022 استقبال ضيوفها في الفترة ما بين 10 ديسمبر 2021 - 31 يناير 2022.

موقع العاذرية موسم الرياض

تقع منطقة العاذرية في شمال شرق العاصمة السعودية الرياضية

مطاعم منطقة العاذرية موسم الرياض

تحوي منطقة العاذرية موسم الرياض 2022 على مطاعم عالمية في أجواءٍ تراثيةٍ سعوديةٍ أصيلة، وتجمع بين الحداثة والتراث السعودي.

كما تتميز العاذرية بالجلسات الخارجية الشتوية الأصيلة، والوجبات العصرية، حيث تقدم لزوارها تجربةً فريدةً من نوعها ضمن جوٍّ ليلي ساحر.

أهم مطاعم العاذرية

فيليب تشاو – Philippe يقدم أشهى الأطباق الصينية.

بيومارلي Veaumarly يقدم أشهى الأطباق والحلويات الفرنسية.

دل بولونيزي - Dal Bolognese يقدم أشهى الأطباق الإيطالية.

مقهى لادوريه باريس Laduree Paris يقدم أنواعًا متنوعة من المشروبات والحلويات.

سيناترا

مقهى هاون

شنغهاي مي - Shanghai Me يقدم أشهى الأطباق الآسيوية.

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معنى العاذرية موسم الرياض 2022

سميت بهذا الاسم لوصفها بالعذرية حيث تقع في شمال الرياض وتحتوي بين جنباتها مظاهر الحياة الصحراوية الطبيعية التي لم تمسها يد المدنية الحديثة، كما تشتهر بزراعة نبات العاذر.

أهم فعاليات منطقة العاذرية

تقدم منطقة العاذرية موسم الرياض لزوارها الكثير من الأنشطة المميزة وخوض تجرة لا تنسى، ومنها:

الاستمتاع في المطاعم العالمية والتي تقدم أشهى المأكولات الإيطالية والفرنسية والشرقية.

جلسات داخلية دافئة

جلسات خارجية شتوية

معارض لمصممات سعوديات

الاستمتاع بشرب المشروبات الساخنة

الاستمتاع بسماع موسيقى العود في كافة أرجاء العاذرية

حفلات ترفيهية وموسيقية ليلية

حجز تذاكر منطقة العاذرية في موسم الرياض