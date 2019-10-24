العالم يودع الخروف "كريس".. دخل موسوعة "غينيس" لكثافة صوفه

أعلنت جمعية "ليتل أوك ساكنتشري-Little Oak Sanctuary" الخيرية التي تهتم بعشرات الحيوانات عن نفوق الخروف الأسترالي "كريس" عن عمر يناهز 10 سنوات.

وكتبت الجمعية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "انفطر قلبنا لخسارة هذه الروح الهادئة الحكيمة الودية".

وكان "كريس" قد دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بسبب صوفه الوافر.

وقالت مؤسسة الجمعية، كايت لوك، لصحيفة "كانبيرا تايمز"، إن كريس نفق لأسباب طبيعية، وأضافت: "كان سعيدا جدًا وبصحة جيدة حتى فترة قصيرة".

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وأضافت أن "كريس" كان ظريفًا جدًا وكان الحيوان المفضل لدى الزوار.

وتم العثور على الخروف في محيط كانبيرا غارقًا تحت وزن صوفه الذي كان يهدد حياته، واستعين ببطل أستراليا في جز صوف الخرفان لقص صوفه وأزال 41.1 كيلوجرام وهو وزن قياسي.

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وقدم هذا الصوف إلى متحف "كانبيرا" الوطني، فيما نقل "كريس" للإقامة في مزرعة في مقاطعة نيوساوث ويلز.

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