العبقرية الكسولة.. روسية تبتكر حيلة ذكية لتلعب من الطابق الرابع مع طفلها في الشارع

هل هي عبقرية أم كسولة أم تحمل الصفتين معًا؟ ولإطلاق الحكم عليك أن تشاهد هذا المقطع أولًا.

فقد ابتكرت أم روسية حيلة "جهنمية" للعب مع طفلها في الشارع أثناء قيامها بالواجبات المنزلية في بيتها على الطابق الرابع.

وأشار عدد من المغردين الى أن الفيديو تم التقاطه في مدينة بلغورود، غربي روسيا، لطفل يلهو على أرجوحة في الشارع، بينما تحركه أمه من شقتها.

وبإمكان المدقق في مقطع الفيديو، رؤية حبل ثبتته السيدة في الأرجوحة، يمتد إلى نافذة حجرتها، ليمكنها من التحكم في حركة طفلها بينما تجلس هي في البيت.

ويبلغ طول الحبل عشرات الأمتار، ويمتد فوق قطعة أرض بها مواقف سيارات.

وقال صاحب مقطع الفيديو الغريب: "رأيت ذلك من نافذة منزلي، شخص ما مد حبلًا طويلًا من نافذة الدور الرابع وربطه في الأرجوحة".

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