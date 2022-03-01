العثور على تايتانيك سعودية في البحر الأحمر

نجحت بعثة تابعة لـ"هيئة التراث السعودية" في العثور على حطام سفينة غارقة في البحر الأحمر وتحديدًا مقابل سواحل محافظة حقل بالإضافة إلى مئات القطع الأثرية التي كانت جزءاً من حمولتها.

وذكرت الهيئة بأن البعثة المكونة من 5 غواصين سعوديين تمكنوا من تنفيذ عمليات مسح شامل للتراث المغمور في البحر الأحمر على بُعد 300 م من الشاطئ وتمكنوا من العثور على السفينية.

ونشرت الهيئة مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي أطلق عليها اسم "تايتانيك السعودية" بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتحديد المنطقة التي تحوي تلك الآثار الغارقة.

وأشارت الدراسات الأولية للسفينة بأنها تعرضت إلى حادث اصطدام بالشعاب المرجانية حين كانت برحلة بحرية في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وهو ما يجعلها أقدم من سفينة التيتانيك الشهيرة

التي ارتطمت بجبل جليدي في عرض المحيط الأطلسي خلال الليلة الفاصلة بين 14 و15 أبريل 1912.

وذكرت الدراسات بأن اصطدام السفينة بالشعاب المرجانية أدى إلى تناثر أجزائها وسقوط حمولتها واستقرارها في عمق البحر الأحمر.

وأشارت الدراسات إلى أن الفترة الأخيرة من القرن الثامن عشر شهدت الكثير من رحلات التجارة البحرية في البحر الأحمر، وهو ما يفسر وجود العديد من القطع الفخارية بالقرب من السفينة وهي من نوع " أمفورا" المُصنّع في مدن حوض البحر الأبيض المتوسط .

يذكر أن أعمال المسح والتنقيب عن الآثار الغارقة في مياه البحر الأحمر، نجحت في العثور على أكثر من 50 موقعًا لحطام سُفن غارقة على امتداد البحر الأحمر تتنوع في قيمتها التاريخية والأثرية وفتراتها الزمنية، حيث تؤكد على العلاقات التجارية والاقتصادية القديمة لسواحل السعودية ونشاطها وتواصلها الحضاري مع المناطق المجاورة .