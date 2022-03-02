الأمير بندر بن خالد الفيصل يرتدي "دقلة" جده الملك فيصل .. شاهدوا الصور

ما يزال سباق كأس السعودية للخيل يحظى باهتمام إعلامي منقطع النظير على المواقع الإخبارية العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي رغم اختتام فعاليته يوم السبت الماضي بفوز الجواد "إمبلم رود" المملوك للأمير سعود بن سلمان.

وتحول سباق كأس السعودية للخيل 2022، الذي أقيم على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية في الرياض، إلى حدثٍ ثقافي ترفيهي مع زاوية خاصة للموضة والأزياء.

وفي الوقت الذي خطفت فيه العديد من الأميرات السعوديات والنجمات ومدونات الموضة والأزياء الأنظار لهن بإطلالاتهن الفاخرة، تألق العديد من الرجال باختياراتهم من الملابس التقليدية السعودية وعلى رأسهم الأمير بندر بن خالد الفيصل.

وفي يوم افتتاح السباق، الجمعة 25 فبراير 2022، ارتدى الأمير بندر بن خالد الفيصل "الدقلة النجدية" أو "الصاية" بتصميم Homage ومطرزة بنقشة الروبيانة الشهيرة.

وتبين بأن "الدقلة النجدية" التي اختارها الأمير بندر في أول أيام السباق تعود لجده الملك فيصل كان قد ارتدها في عام 1939.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للملك الراحل مرتديًا "الدقلة" التي ورثها الأمير بندر بن خالد منه.

الدقلة

هي لباس شبيه بالبشت مليء بالزخارف ويلبس في الأفراح غالبًا، ودائمًا ما يلبسها ملوك السعودية عند أدائهم لـ العرضة وفي مهرجان الجنادرية خصوصًا.

وعادة ما تصنع الدقلة من القطن أو الصوف أوحتى الجلد في بعض الأحيان، وهي أحد الأزياء التراثية يتم ارتداؤها في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية.

وفي منطقة الحجاز، يفضل العريس ارتداء الدقلة في حفل زفافه خاصة اللون الكريمي المطرز بخيوط ذهبية وفضية.

وتم تحديث الدقلة من قبل العديد من المصممين السعوديين فنرى أحيانًا أن التطريز يضم أسماء العروس والعريس، أيضًا أخوة العريس وأصدقاءه.

الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود

الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، ومجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وهو الابن الأكبر من أبناء الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود ووالدته هي الأميرة العنود بنت عبد الله بن محمد آل سعود (ابنة الأميرة نورة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود).

تعليم الأمير بندر بن خالد الفيصل

حصل على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وحصل على الماجستير في العلاقات الدولية من كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس في الولايات المتحدة الأمريكية.

مناصب الأمير بندر بن خالد الفيصل

مستشار في الديوان الملكي.

رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية منذ 26 فبراير 2018.

رئيس مجلس إدارة سما للطيران.

رئيس نادي الطيران الشراعي السعودي.

رئيس مجلس إدارة صحيفة الوطن.

رئيس مجلس إدارة شركة وسائل الإعلام المتطورة القابضة.

رئيس مجلس إدارة شركة الدار العربية للطباعة والنشر.

رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفكر العربي.

عضو في مجلس إدارة شركة فيجن كابيتال.

عضو في الجمعية العمومية لمؤسسة الملك فيصل الخيرية.

نسب الأمير بندر بن خالد الفيصل

هو الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن الملك عبد العزيز بن الإمام عبد الرحمن بن الإمام فيصل بن الإمام تركي بن الأمير عبد الله بن الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع بن ربيعة المريدي والمردة من حنيفة من بكر بن وائل بن قاسط الذي ينتهي في ربيعة بن نزار بن معد ابن عدنان.

زوجة الأمير بندر بن خالد الفيصل

الأميرة نوف بنت محمد بن عبد الله بن محمد آل سعود (ابنة الأميرة مشاعل بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود)

أبناء الأمير بندر بن خالد الفيصل