ثلاثة طيور تُزيَّن قميص الملكة رانيا في حفل زايد للأخوة .. "الحياة الحب التسامح"

عندما يتعلق الأمر بالإطلالات الملكية الراقية، غالبًا ما يتم ذكر الملكة رانيا ، زوجة العاهل الأردني عبدالله الثاني، كأيقونة للموضة باعتبارها من بين أكثر النساء أناقة في العالم.

ومنذ تتويجها كـ "ملكة للأردن" قبل 23 عامًا، نجحت الملكة رانيا في لفت الأنظار لاختياراتها من الملابس الملكية التي تتميز بالأناقة المعاصرة.

وعلى مدار السنوات الماضية، تألقت رانيا بإطلالات أنيقة من جيفنشي وفالنتينو وإيلي صعب ونطونيو بيراردي وهويشان زانج وبيتر بيلوتو. وغيرهم الكثيرين.

كما حرصت الملكة رانيا على اعتماد إطلالات لمصممين عرب وأردنيين كان آخرهم المصمم اللبناني سليم عزام خلال مرافقتها زوجها العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال تسلمهما جائزة زايد للأخوة الانسانية في الإمارات العربية المتحدة قبل يومين.

وأطلّت الملكة رانيا هذه المرة بتنورة حمراء طويلة أنيقة وقميص أبيض يحمل تطريز 3 طيور باللون الأبيض، أحدها يحمل وردة حمراء، في محاكاة لمعاني الحياة والحب والتسامح.

ويقول صاحب التصميم سليم عزام أنه شعر بفخر كبير مع رؤية الملكة رانيا ترتدي هذا التصميم، لاسيما أنه يعرف عنها عمق اختياراتها في عالم الأزياء ومعانيها ربطًا بالمناسبات التي تشارك فيها.

ويشرح عزام أن القميص من قماش قطني وتطريز يدوي من النساء العاملات على التطريز في القرى من أجل تمكنيهن من مساندة عوائلهن.

وكانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية السبت الماضي عن اختيار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا إلى جانب مؤسسة المعرفة والحرية (فوكال)، المنظمة الإنسانية في جمهورية هايتي، لتكريمهم بجائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسختها لعام 2022، تقديرًا لجهودهم المبذولة في تعزيز الأخوة الإنسانية واحترام التنوع والتعايش السلمي ودعمًا للمحافظة على استمرارية هذه الجهود من أجل الكرامة الإنسانية والتسامح.

وتُعنى الجائزة بالاحتفاء بجهود الأفراد والكيانات المبادِرة بتقديم إسهامات جليلة في سبيل الارتقاء بالإنسانية وتعزيز التعايش السلمي.