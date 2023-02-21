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كرة عملاقة في شواطئ اليابان تثير الهلع.. والسلطات تتأهب

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 21 شباط / فبراير 2023 - 11:29
كرة علملاقة تثير الهلع في اليابان
كرة علملاقة تثير الهلع في اليابان

البوابة - عثرت سيدة يابانية على كرة ضخمة مرمية على شاطئ إنشوهاما في مدينة هاماماتسو باليابان صباح اليوم الثلاثاء، 21 فبراير 2023.

وكشفت وسائل إعلام محلية في اليابان أن السيدة قامت بإبلاغ الأجهزة الأمنية بعد عثورها على الكرة الضخمة في شاطئ إنشوهاما صباح اليوم والتي بدورها أتت إلى المكان من أجل تعيين الجسم الكروي عن قُرب.

وأشار الإعلام الياباني إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بإغلاق المنطقة القريبة من مكان العثور على الجسم الكروي من قبل ضباط التحقيق بمساحة 200 متر خوفًا من احتمال وقوع انفجار.

كرة عملاقة على شواطئ اليابان

وذكرت التقارير الأولية أن الجسم الكروي مصنوع من مادة الحديد ويبلغ قطرها حوالي 1.5 متر.

وحتى هذه اللحظة، لم يتم الكشف عن أي معلومات حول ماهية الكرة أو الطريقة التي وصلت بها إلى شواطئ المدينة التي تقع في الجزء الغربي من محافظة شيزوكا اليابانية وأكبر مدنها.

وفي الوقت الذي يعمل فيه المتخصصون حاليًا على فحص الجسم، تم إرسال صور الجسم الكروي الضخم إلى خبراء في الجيش الياباني وخفر السواحل من أجل تحديد هويته ومدى خطورته على سكان المنطقة.

"كرة عملاقة على شواطئ اليابان"

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقطع فيديو للكرة الضخمة والتي جاءت باللون البرتقالي.

وكعادتهم، بدأ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تداول تأويلات وإشاعات حول الكرة العملاقة دون التحقق من صحة المعلومات أو حت ى انتظار التقرير الرسمي من السلطات اليابانية بهذا الشأن.

كرة عملاقة تثير الهلع حول العالم

وذكر أحد المغردين بأن الكرة الضخمة عبارة عن "هدية" أرسلتها الكائنات الفضائية إلى أهالي الكرة الأرضية وبين من قال بأنها عبارة عن قنبلة نووية قد تنفجر في أي لحظة.

ورآى مغرد آخر الكرة البرتقالية بأنها "عوامة" يجري استخداها من أجل تثبيت كابلات الإنترنت تحت البحار.

"كرة عملاقة تثير الهلع في اليابان"

 


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