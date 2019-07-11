العثور على مُضيفة طيران مقتولة في حمام فندق بروسيا  

بدأت الشرطة الروسية تحقيقاتها في جريمة قتل راحيت ضحيتها مُضيفة طيران والتي عثر على جثتها في دورة مياه أحد الفنادق القريبة من مطار فنوكوفو الدولي في موسكو.

وذكرت تقارير نقلًا عن مسؤولين مطلعيين أن المُضيفة "ألبينا موخاميتزيانوفا" (23 سنة) تعرضت للخنق وقد تم اكتشاف جثتها في حمام مملوء بالماء في فندق من فئة الأربع نجوم بالقرب من المطار.

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وكشفت التحقيقات الأولية بأن الغرفة حيث وجت جثة الضحية تم حجزها من قبل شخص يبلغ من العمر 25 عامًا، وقد تحفظت الشرطة على اسمه في الوقت الحالي لكن يرجح أن يكون حبيب الضحية.

وقد تحفظّت الشرطة على تفاصيل إضافية تتعلق بالحادثة والتي يرجح أن تكون جريمة قتل وليست انتحار.

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وكانت الضحية تعمل كمضيفة طيران لشركة طيران مستأجرة تدعى I FLY وقد قامت برحلات عمل إلى الصين وفيتنام وكذلك لعدة المدن الروسية.

وتدربت "ألبينا" التي وصفها أصدقائها بأنها "مرحة" و "سعيدة"، كمسعفة قبل أن تنتقل إلى وظيفة أحلامها كمضيفة طيران.

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وكانت قد انتقلت إلى موسكو قبل ثلاثة أشهر فقط من منزلها في مدينة نابريجني تشيلني.

وقالت صديقة لها لصحيفة"ميرور" البريطانية: " أرادت دائمًا أن تكون مضيفة طيران، كان حلمها حقًا، وعملت في هذه الشركة لمدة ثلاثة أشهر، هي شخصية إيجابية فلم تتوقف عن الضحك منذ عرفتها".

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