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العم علي الصحراوي يتحول إلى بطل .. ساهم بأخطر مرحلة في عملية إنقاذ الطفل ريان

منشور 05 شباط / فبراير 2022 - 03:02
العم علي الصحراوي - الطفل ريان
العم علي الصحراوي - الطفل ريان

ما يزال العالم أجمع يترقب عملية إنقاذ الطفل ريان العالق في بئر عمقها 60 مترًا في مدينة شفشاون المغربية منذ عصر الثلاثاء، 1 فبراير 2022.

وشهدت عملية إنقاذ الطفل ريان سطوع نجم العم علي الجاجاوي، الملقب بعلي الصحراوي، بعدما ساهم بشكلٍ بارزٍ في أخطر مرحلة في عملية إنقاذ الطفل ريان العالق في البئر على عمق 32 مترًا منذ 5 أيام.

وقاد الصحراوي آخر وأعقد مرحلة في عملية إنقاذ الطفل ريان وهي مرحلة الحفر اليدوي انطلاقًا من خبرته التي تزيد عن 20 عامًا في عملية حفر الآبار بالطريقة التقليدية إلى جانب عمله في مجال البناء.

وذكر نشطاء من المغرب على مواقع التواصل الاجتماعي بأن العم علي الصحراوي في الخمسينيات من العمر وقدم من مدينة أرفود شرقي المغرب للمشاركة في عملية إنقاذ الطفل ريان.

وأشاد رواد منصات التواصل الاجتماعي في المغرب وفي العالم العربي أجمع بشجاعة العم علي الصحراوي.

وذكرت وسائل إعلام محلية في المغرب بأن السلطات استعانت بالعم علي الصحراوي في المرحلة التي وصلت فيها عملية الإنقاذ إلى صعوبة دخول الآليات الثقيلة والجرافات والبدء بعملية الحفر اليدوي.

العم علي الصحراوي

وأظهرت صور ومقاطع مصورة بثها ناشطون قيام علي الصحراوي إلى جانب شخصين آخرين بحفر المنفذ الأفقي نحو ريان العالق في البئر الجافة منذ أكثر من 100 ساعة، وإزالة الأنقاض يدويًا تجنبًا لخطر الانهيار المفاجئ.

وعلى بعد أمتار قليلة من عملية الحفر اليدوي، وضعت السلطات أسطوانات خرسانية كبيرة لمكان الحفر بهدف حماية فرق الإنقاذ والطفل العالق من أي انهار صخري محتمل.

الطفل ريان

الطفل ريان

علق الطفل المغربي ريان داخل بئر على عمق 32 مترا في منطقة "تمروت" في إقليم شفشاون شمال البلاد منذ مساء الثلاثاء، وما زالت قوات الدفاع المدني مدعومة بآليات حفر ضخمة وفرق هندسية وخبراء لإنقاذه.

وبدأت عملية إنقاذ الطفل ريان من خلال الحفر في محيط تواجده باستخدام جرافات ومعدات ثقيلة، فيما بادر عدد من الشباب إلى تقديم مساعدتهم وعرضوا النزول إلى مكان الطفل وهو اعتبر أمرًا مستحيلًا نظرًا لصغر قطر البئر الذي لا يتجاوز 30 سم.

كما أظهرت كاميرا تم إيصالها إلى الطفل ريان أنه لا يزال على قيد الحياة، في وقت يتم إمداده بالأوكسجين والطعام للبقاء حيًا.

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كلمات دالة:علي الصحراويالطفل ريان في البئرالطفل ريانالمغرب

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