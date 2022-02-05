العم علي الصحراوي يتحول إلى بطل .. ساهم بأخطر مرحلة في عملية إنقاذ الطفل ريان

ما يزال العالم أجمع يترقب عملية إنقاذ الطفل ريان العالق في بئر عمقها 60 مترًا في مدينة شفشاون المغربية منذ عصر الثلاثاء، 1 فبراير 2022.

وشهدت عملية إنقاذ الطفل ريان سطوع نجم العم علي الجاجاوي، الملقب بعلي الصحراوي، بعدما ساهم بشكلٍ بارزٍ في أخطر مرحلة في عملية إنقاذ الطفل ريان العالق في البئر على عمق 32 مترًا منذ 5 أيام.

#علي_الصحراوي البطل اللي ساهم

بأخطر مرحلة في عملية الإنقاذ

20 ساعة من الحفر اليدوي

عساك للجنه 🙏🏻#أنقذوا_ريان pic.twitter.com/ihXFUZLbuC — مع حمد قلم (@7amadQalam) February 5, 2022

وقاد الصحراوي آخر وأعقد مرحلة في عملية إنقاذ الطفل ريان وهي مرحلة الحفر اليدوي انطلاقًا من خبرته التي تزيد عن 20 عامًا في عملية حفر الآبار بالطريقة التقليدية إلى جانب عمله في مجال البناء.

وذكر نشطاء من المغرب على مواقع التواصل الاجتماعي بأن العم علي الصحراوي في الخمسينيات من العمر وقدم من مدينة أرفود شرقي المغرب للمشاركة في عملية إنقاذ الطفل ريان.

البطل الذي تكلف بحفر اخطر مرحلة عملية انقاذ بالحفر اليدوي لا تقل عن 20 ساعة رفقة طاقمه في الانبوب المعدني



الشعوب العربية كلها تشكرك #علي_الصحراوي 🌹 pic.twitter.com/P35VaCpUAE — اللهم لا عيشَ إلا عيشُ الآخرة (@aa159aaj) February 5, 2022

وأشاد رواد منصات التواصل الاجتماعي في المغرب وفي العالم العربي أجمع بشجاعة العم علي الصحراوي.

وذكرت وسائل إعلام محلية في المغرب بأن السلطات استعانت بالعم علي الصحراوي في المرحلة التي وصلت فيها عملية الإنقاذ إلى صعوبة دخول الآليات الثقيلة والجرافات والبدء بعملية الحفر اليدوي.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة بثها ناشطون قيام علي الصحراوي إلى جانب شخصين آخرين بحفر المنفذ الأفقي نحو ريان العالق في البئر الجافة منذ أكثر من 100 ساعة، وإزالة الأنقاض يدويًا تجنبًا لخطر الانهيار المفاجئ.

وعلى بعد أمتار قليلة من عملية الحفر اليدوي، وضعت السلطات أسطوانات خرسانية كبيرة لمكان الحفر بهدف حماية فرق الإنقاذ والطفل العالق من أي انهار صخري محتمل.

الطفل ريان

علق الطفل المغربي ريان داخل بئر على عمق 32 مترا في منطقة "تمروت" في إقليم شفشاون شمال البلاد منذ مساء الثلاثاء، وما زالت قوات الدفاع المدني مدعومة بآليات حفر ضخمة وفرق هندسية وخبراء لإنقاذه.

وبدأت عملية إنقاذ الطفل ريان من خلال الحفر في محيط تواجده باستخدام جرافات ومعدات ثقيلة، فيما بادر عدد من الشباب إلى تقديم مساعدتهم وعرضوا النزول إلى مكان الطفل وهو اعتبر أمرًا مستحيلًا نظرًا لصغر قطر البئر الذي لا يتجاوز 30 سم.

كما أظهرت كاميرا تم إيصالها إلى الطفل ريان أنه لا يزال على قيد الحياة، في وقت يتم إمداده بالأوكسجين والطعام للبقاء حيًا.

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