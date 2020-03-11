العنصرية تطل من جديد في السعودية.. وهذه المرة بحجة فايروس "كورونا"

حارب العالم على مر السنوات والعقود مظاهر التمييز العنصري بكافة أشكاله وأنواعه، إذ تري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم علي مبدأي الكرامة والتساوي الأصيلين في جميع البشر، وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردية.

لكن للأسف، تتوالى حوادث العنصرية عالميًا، بعد المخاوف التي باتت حاضرة لدى غالبية دول العالم بعد تفشي فيروس كورونا.

هذه المرة أظهرت صور متداولة مشهدًا غير إنساني بعدما أجبرت إحدى الشركات عامل آسيوي لديها بحمل المعقم الجداري لخدمة الموظفين على مكاتبهم.

طبقية خليجية

اهداء من أرامكو pic.twitter.com/FpWsUNw7mE — هشام فقيه (@HishamFageeh) March 10, 2020

وأثارت الصور الملتقطة ضجة كبيرة، بعدما أظهرت رجلًا يحمل عبوة كُتب عليها بالإنجليزية "Hand Sanitizer" أو مُنظف الأيدي، بحيث يمكن لبقية العاملين في الشركة والزائرين تعقيم أيديهم، وذلك كإجراء احترازي ضد فيروس "كورونا".

وبدا العامل في الصور حاملًا المُعقم الجداري لخدمة موظفي الشركة على مكاتبهم، مما أثار غضب واستياء متداوليها.

وفي الوقت الذي لم يتم تحديد مكان وتاريخ التقاط الصورة، إلا أن الممثل والكاتب السعودي هشاف فقيه أشار الى أنها التقطت من داخل شركة "أرامكو" النفطية السعودية.

فيما قال أحد المغردين غاضبًا: "الرجال مو قادر يحط عينه في الكاميرا وهم مبسوطين الحين يعني هم كذا ختموا الفهلوة وابتكروا طريقة جديدة ممكن يستفيد منها العالم أجمع للتخلص من كورونا".

ورأى مغرد آخر: "وش هالسخافة طيب ثبتوه جنب مكان البصمة أو دفتر التوقيع".

رد شركة أرامكو

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قالت شركة "أرامكو" أمس الثلاثاء، إنها اتخذت إجراءات "صارمة" ضد ما وصفته بـ"تصرف مسيء"، في معرض تعليقها على صور جرى تداولها بشكل فيروسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

إشارة إلى الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الزملاء مرتدياً ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، تود #أرامكو السعودية أن تعرب عن استيائها الشديد من هذا التصرف المسيء الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة. — أرامكو (@Saudi_Aramco) March 10, 2020

وأعربت "أرامكو"، في بيان نشرته عبر تويتر، عن "استيائها الشديد من التصرف المسيء الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة".

وأوضحت عملاقة النفط السعودي أنها قامت الشركة على الفور بوقف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره، مؤكدة "حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل".

يذكر أن المملكة العربية السعودية سجلت 21 حالة إصابة بفيروس "كورونا المُستجد"، منها حالة جديدة أعلنت وزارة الصحة رصدها، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

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