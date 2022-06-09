العُماني بدر هديب يثير موجة غضب بمقطع فيديو خادش للحياء .. ماذا قال؟

أثار مشهور "سناب شات" العُماني بدر هديب استياء وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تلفظه بعبارات خادشة للحياء في أحد مقاطع الفيديو التي نشرها مؤخرًا للرد على الإساءة الصادرة بحق الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل مسؤولين في الهند.

وظهر المشهور المدعو بدر هديب في مقطع الفيديو وهو يهاجم فيه المسيئين للرسول صلى الله عليه وسلم مستخدمًا عبارات جريئة وخادشة للحياء والتي يتعذر على موقع البوابة نشرها أو حتى كتابتها.

وتلقى بدر هديب وابلًا من التعليقات الغاضبة من قبل المغردين والنشطاء في سلطنة عُمان والعديد من الدول العربية فيما طالب كثيرون بمعاقبته.

وبعد الهجوم الحاد الذي تعرض له، حالو بدر هديب إنكار تعمده الحديث بلفظ يخدش الحياء العام قائلًا بأن كلمة "ريوس" لا تندرج تحت هذا الإطار وبأن كل شخص ممكن أن يفسرها انطلاقًا من طريقة تفكيره.

وقال بدر هديب في مقطع فيديو آخر عبر حسابه يسخر فيه ممن طالب بمعاقبته قانونيًا بسبب كلمة "ريوس": "كلمة الريوس الحين هذي صارت خدش حياء، وصار ليها مادة قانونية، طيب عطني مادة قانونية اللي تثبت إن كلمة ريوس هذي فيها خدش حياء، أو مادة قانونية تلزم الإنسان إنه يتأدب (..) يلا عطني هات ما عندك، يعني إن كان كلمة الريوس يعاقب عليها المواطن، فهذا حقيقة قانون هزيل، إذا تمت محاسبة إنسان قال كلمة ريوس، هذا اسمه قانون هزيل".

القبض على بدر هديب

وبعد ساعات من تداول مقطع الفيديو الذي يتضمن عبارات خادشة للحياء، أعلنت وسائل إعلام محلية في سلطنة عُمان بأن الجهات الأمنية استدعت أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حديثه في مقطع فيديو بـ"ألفاظ خادشة للحياء".

وأوضحت شرطة عُمان السلطانية، عبر حسابها في موقع التدوين "تويتر”: "الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تستوقف مواطنًا بتهمة مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد قيامه بنشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يتلفظ بحديث يخدش الحياء العام ويقلل من هيبة المجتمع العماني الأصيل، وتستكمل بحقه الإجراءات القانونية".

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الأجهزة الأمنية في السلطنة هوية الشخص الذي تم القبض عليه، إلا أن النشطاء أكدوا بأن بدر هديب هو المعني بهذه القضية.

وجاء حديث بدر هديب عن زواج القاصرات، في محاولة منه للرد على إساءات السياسي الهندي ناريندرا مودي بشأن زواج الرسول عليه السلام من السيدة عائشة.