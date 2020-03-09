"الغروب الأخير".. مريض "كورونا" يودع العالم من على سرير الموت

وسط كل الكآبة التي انتشرت في جميع أنحاء العالم من جراء تفشي فيروس "كورونا المُستجد"، نجحت صورة لمريض CoVID-19 يبلغ من العمر 87 عامًا وطبيبه يراقبان غروب الشمس خارج مستشفى ووهان، في بث الأمل في قلوب مستخدمي الإنترنت.

وشارك أحد مستخدمي موقع التدوين "تويتر" صورة اللحظة الحرجة مع التعليق: "مستشفى ووهان يوني. طبيب يبلغ من العمر 20 عامًا من شنغهاي كان يأخذ مريضًا يبلغ من العمر 87 عامًا مصاب بـ"كورونا"، سأله عما إذا كان يريد التوقف لمشاهدة غروب الشمس.. فقال نعم، لقد استمتعوا باللحظة معًا".

Wuhan Uni hospital. A twenty-something doctor from Shanghai was taking a 87yo patient who'd been hospitalised for a month to take a CT scan.

He asked if he wanted to stop to watch the sunset.

He said yes. They enjoyed the moment together. pic.twitter.com/4nzqLZLLGE — Chenchen Zhang🤦🏻‍♀️ (@chenchenzh) March 5, 2020

وجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي مزيجًا بين الإشادة بالموقف الإنساني الرائع للطبيب، والحزن والأسى على الفيروس غزا العالم حاصدًا الأرواح بالآلاف.

وكانت الأرقام الجديدة التي أعلنتها صباح اليوم الاثنين كل من الصين وكوريا الجنوبية لتمنح آمالا في أن يكون تفشي الفيروس قد تباطأ في الفترة الأخيرة.

​

فقد أكدت الصين، أن بر الصين الرئيسي لم يعلن عن أي حالات إصابة جديدة منقولة محليًا بفيروس كورونا خارج إقليم هوبي، الأحد، وذلك لليوم الثاني على التوالي، في الوقت الذي تم فيه إعلان 36 حالة إصابة جديدة بالفيروس في مدينة ووهان.

ووصل عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 3119 حالة بنهاية يوم الأحد، بارتفاع 22 حالة عن يوم السبت.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن الصين اكتشفت 40 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، بتراجع عن 44 حالة يوم السبت، وهو أدنى عدد منذ أن بدأت السلطات الصحية نشر البيانات المتعلقة بالفيروس على مستوى الصين في 20 يناير.

وبهذا يرتفع مجمل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 80735 حالة.

لمزيد من اختيار المحرر:

"سيّر على اللي باقونا".. ثوار عراقيون يناشدون "كورونا" ليصيب كبار المسؤولين في بلادهم