"الغروب الأخير".. مريض "كورونا" يودع العالم من على سرير الموت

وسط كل الكآبة التي انتشرت في جميع أنحاء العالم من جراء تفشي فيروس "كورونا المُستجد"، نجحت صورة لمريض CoVID-19 يبلغ من العمر 87 عامًا وطبيبه يراقبان غروب الشمس خارج مستشفى ووهان، في بث الأمل في قلوب مستخدمي الإنترنت.

وشارك أحد مستخدمي موقع التدوين "تويتر" صورة اللحظة الحرجة مع التعليق: "مستشفى ووهان يوني. طبيب يبلغ من العمر 20 عامًا من شنغهاي كان يأخذ مريضًا يبلغ من العمر 87 عامًا مصاب بـ"كورونا"، سأله عما إذا كان يريد التوقف لمشاهدة غروب الشمس.. فقال نعم، لقد استمتعوا باللحظة معًا".

Wuhan Uni hospital. A twenty-something doctor from Shanghai was taking a 87yo patient who'd been hospitalised for a month to take a CT scan.

He asked if he wanted to stop to watch the sunset.

He said yes. They enjoyed the moment together. pic.twitter.com/4nzqLZLLGE