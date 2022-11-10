الفرحة فرحتين.. بيدرو البرازيلي يطلب يده حبيبته للزواج بعد هذا الإنجاز

تضاعفت فرحة اللاعب البرازيلي الشهير بيدرو باختياره ضمن القائمة النهائية للمنتخب البرازيلي في مونديال قطر 2022 بعدما قرر طلب يد حبيبته للزواج.

وفي مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر بيدرو وهو يصلي فرحًا ب مشاركته في مونديال قطر إلى جانب عدد من الأصدقاء والأهل قبل أن ينحني على ركبته ويقدم خاتم الخطوبة على زوجته المستقبلية " فرناندا نوغيرا ".

CONVOCADO E AGORA NOIVO! 🇧🇷💍 @Pedro9oficial pediu sua namorada Fernanda Nogueira em casamento logo após a convocação! LINDOS! 😍 #CRF pic.twitter.com/atHwqKKi0j — Flamengo (@Flamengo) November 7, 2022

وقالت فرناندا نوغيرا لوسائل إعلام محلية: "لم أتوقع ذلك على الإطلاق، لا أعرف حقًا ماذا أقول"، فيما اعتبر بيدرو "أنه يوم مميز، وقد جعلتُه أكثر تميَّزًا".

وتابع المهاجم البالغ: "ستكون أول بطولة كأس عالم بالنسبة لي، حلم الطفولة يتحقق، هذا يوم لا ينسى".

ومن المقرر أن يبدأ منتخب البرازيل مشواره في 24 تشرين الثاني/نوفمبر في مونديال قطر ضد صربيا ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم سويسرا والكاميرون، على أن ينتظم اعتبارًا من الاثنين في معسكر يقيمه في تورينو ويستمر لخمسة أيام في منشآت يوفنتوس، قبل السفر إلى قطر.

بيدرو

اسمه الكامل: بيدرو جيلهيرمي أبرو دوس سانتوس معروف بـ"بيدرو"

تاريخ الولادة: من مواليد 20 يونيو 1997

لاعب كرة قدم برازيلي محترف ضمن المنتخب البرازيلي ونادي فلامنغو المحلي.

بدأ بيدرو مسيرته مع نادي فلومينينسي، حيث لعب 93 ​​مباراة وسجل 31 هدفًا، ثم انتقل إلى نادي فيورنتينا في عام 2019 مقابل 11 مليون يورو، قبل أن يعاود إلى البرازيل مع نادي فلامينجو.

حصل بيدرو على العديد من الألقاب مع فلامينجو، بما في ذلك Campeonato Brasileiro Série A في عام 2020 .