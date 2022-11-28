الفرنسي هيرفي رينارد بظهورٍ فخم بالزيّ السعودي

أعادت الجماهير السعودية نشر صور لمدربِ منتخب بلادهم لكرة القدم الفرنسي هيرفي رينارد ظهر فيها مرتديًا الزي الرسمي السعودي.

وأعرب متداولو صور هيرفي على منصات التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بظهوره بالزي الوطني السعودي ووصفه بـ"الفخم".

وأشاد كثيرون بحرص النجم الفرنسي على الظهور بالزي السعودي، واعتبره إشارة منه على "احترام" وتقدير" السعودية والشعب السعودية.

وكان هيرفي رينارد قد نشر صوره بالزي السعودي منتصب أكتوبر الماضي وأرفقها بتعلق جاء فيه: “أسود وأبيض.. لكن قبل كل شيء أخضر”.

يذكر أن هيرفي رينارد قد بدأ تدريبه للمنتخب السعودي في يوليو 2019 ليصبح أو مدرب فرنسي الجنسية يقوم بتدريب لاعبي الأخضر.

هيرفي رينارد في كأس العالم

نجح هيرفي رينارد في صنع الحدث يوم الثلاثاء الماضي حين حقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًا على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد في أولى مواجهاته المونديالية ضمن مباريات المجموعة الثالثة في دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وبين ليلة وضحاها، تحول رينارد إلى "بطل" في عيون الجماهير السعودية والعربية، فيما علق كثيرون آمالهم عليه في أن يتمكن المنتخب السعودي من التأهل لدور الـ16 من البطولة العالمية والاقتراب من تحقيق لقب كأس العالم.

ومنذ الثلاثاء الماضي، وما تزال منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة (تويتر، إنستغرام، سناب شات) متوشحة بألوان العلم السعودي، فيما امتلأت صفحات الناشطين بصور المدرب رينارد ولاعبي المنتخب السعودي.