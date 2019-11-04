الفيل "بن لادن".. يهاجم القرى الهندية ويقتل 5 أشخاص

أجرى مسؤولو غابة "رونغجولي" في شمال شرق الهند عملية كبرى لاحتواء فيل مارق قتل خمسة قرويين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

أوضحت تقارير صحفية محلية أن الفيل الذي أطلق عليه لقب "بن لادن"، هاجم في وقت سابق قرى ودمّر حقول الأرز في ولاية آسام في الفترة الماضية.

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وقال أحد سكان منطقة جولبارا: "في الماضي هاجم بن لادن قراينا وقتل الناس ودمر حقول الأرز لدينا، واليوم فهو يقتل 5 أشخاص وعلى السلطات المعنية التدخل لحل هذه الأزمة".

وحسب السلطات الرسمية في ولاية آسام، فإن سكان القرية يعملون حاليًا على السيطرة على الفيل، مشيرة إلى أنهم سينقلونه إلى غابة بعيدة لا يسكن بشر بالقرب منها.

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ويجري استخدام طائرات دون طيار للمساعدة في عملية البحث، كما أصدرت السلطات خلال الساعات الماضية، صورًا للفيل، تحمل اسم زعيم تنظيم القاعدة السابق، وهو يتجول بين الأشجار.

وكانت السلطات المحلية أطلقت عملية سابقة للقضاء على الفيل المؤذي، قتل خلالها حيوان لكن يعتقد أنه ليس "بن لادن".

وقال بريمال شوكلابايديا وزير الغابات في ولاية آسام، إن لجنة من 8 أشخاص، بمن فيهم خبراء الحياة البرية، ستقرر ما يجب القيام به.

وأضاف الوزير: "لم نقرر بعد كيفية التعامل مع الحيوان. هناك اقتراحات بأن نخدره ونأخذه إلى غابة بعيدة عن المساكن".

من هو أسامة بن لادن؟

أسامة بن لادن (10 مارس 1957 – 2 مايو 2011) مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة السابق؛ وهو تنظيم سلفي جهادي مسلح أُنشئ في أفغانستان سنة 1988. قامت القاعدة بالهجوم على أهداف مدنية وعسكرية في العديد من البلدان أبرزها هجمات 11 سبتمبر وتفجيرات لندن 7 يوليو 2005 وتفجيرات مدريد 2004.

كان بن لادن مواطنًا سعوديًا حتى سحبت الجنسية منه في 1994، وهو من عائلة بن لادن ذات الأصول اليمنية الحضرمية ووالده هو الملياردير محمد بن عوض بن لادن. وكان ترتيب أسامة بين إخوانه وأخواته هو 17 من أصل 52 أخاً وأختاً.

درس بن لادن في جامعة الملك عبد العزيز في جدة وتخرج بشهادة بكالوريوس في الاقتصاد ليتولى إدارة أعمال شركة بن لادن. ولقد قُدرت ثروة عائلته بقرابة سبعة مليارات دولار والتي استغل حصته منها لدعم المجاهدين الأفغان ضد الحرب السوفيتية في أفغانستان.

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