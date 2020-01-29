القاهرة شهدت لقائهما الأول وأوراق أجلت الزواج.. مُسنة بريطانية تقع في حب شاب مصري

قررت مُسنة بريطانية بعمر الـ80 عامًا الزواج من شاب مصري بعمر الـ35 عامًا، رغم معارضة عائلتها لهذا القرار.

وقالت "آيريس جونز" لصيحفة "مترو" البريطانية أن علاقتها بحبيبها يدعى محمد أحمد ابراهام بدأ عن طريق موقع "فسبوك"، وبأن لقائهما الأول كان شهر نوفمبر الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.

​

وأشارت " آيريس" أنهما حاولا الزواج خلال الأيام الماضية بعد لقائهم الأول في القاهرة، ولكن لم ينجح الأمر بسبب نقص أوراقها، حيث يحاولان الآن إنقاذ زواجهما عن طريق إعداد أوراقهم بشكل صحيح، حيث أخبرت السفارة البريطانية إيريس بأنها ستحتاج إلى أوراق طلاقها وأيضًا شهادة عدم وجود عائق يثبت أنها حرة في الزواج مرة أخرى.

وأوضحت "آيريس" أنها متأكد من النوايا الحسنة لحبيبها محمد وأنه لا يبحث عن طريقة سهلة من خلالها للوصول إلى بريطانيا أو أموالها، حيث تصر على الزواج به بالرغم من معارضة عائلتها.

​

وقالت "آيريس" إن إذا كان حبيبها محمد يريد الزواج بها من أجل ثروتها فسوف يشعر بخيبة أمل حزينة لأنها تعيش على معاش تقاعدها.

وأضافت أن وقتها في مصر كان ممتعًا ومبهج، لافتة الى أن علاقتها بحبيبها محمد أشعرتها وكأنها عادت عذراء مرة أخرى حيث كان محبًا ورومانسيًا للغاية معها⁠.

​

وقالت أن زوجها السابق اعتاد أن يصفها بأنها "شديدة البرودة"، لكنها أصبحت حميمة مع محمد في غضون ساعات من مقابلته للمرة الأولى.

ولسوء حظ محمد، وهو من الجيزة، فقد وظيفته في محاولة لقضاء إجازة مع "آيريس" خلال تواجدها في القاهرة نهاية العام الماضي.

​

وقال للصحيفة: "الحب ليس له عمر ولا يعرف حدود، وجدت أن آيريس تفهمني جيدًا وشعرت بالحنان عها، أنا لا أهتم برأي أي أحد".

لمزيد من اختيار المحرر:

كنز على حائط مطبخها.. العثور على لوحة نادرة في منزل مُسنة فرنسية