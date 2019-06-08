القبض على سعودي استخدم سلاح رشاش في حفل زفاف.. فيديو!

بعد انتشار فيديو لشاب سعودي يطلق النار من سلاح رشاش في حفل زفاف بالعاصمة السعودية الرياض ويثير حالة من الرعب بين الحضور، خصوصًا بعد انحراف السلاح في يده نحو عدد من الحضور، ألقت السلطات السعودية القبض على الشاب الذي ظهر في الفيديو.

وجَّه النائب العام، بالقبض على شاب؛ ظهر في مقطع فيديو وهو يُطلق النار من سلاح رشاش في إحدى المناسبات، وكاد يتسبب بكارثة لولا لطف الله.

" سبق "

pic.twitter.com/Nnvt2HusvH — فهد كاملي (@fahadkamly) June 7, 2019

وكان الفيديو قد أثار حالة من الجدل وضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من رواد هذه المقاطع السلطات بالقبض على الشاب الذي ظهر في الفيديو من أجل معاقبته، كما طالبوا بفرض عقوبات صارمة لكل شخص يحمل سلاح ويستخدمه في المناسبات مُعرضًا الناس حوله للخطر.

وامرت السلطات السعودية بعد انتشار الفيديو بالقبض على الشاب ووالده والتأكد بأن السلاح نظامي ويمتلك تصريح له، كما أكدت السلطات والتي استطاعت القبض عليه مؤخرًا أنه ستفرض العقوبة المناسبة على الشاب حتى وإن كان السلاح مرخص، وذلك بسبب تعريضه حياة الآخرين للخطر، كما ان إطلاق النار في المناسبات مُخالف للقانون.

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