القبض على مختطف الطفلة العراقية "في".. "اغتصبها وقتلها"

أثارت جريمة اغتصاب الطفلة العراقية 7 سنوات في منطقة البصرة، حالة من الغضب في الشارع العراقي ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب بشاعة الجريمة التي راحت ضحيتها طفلة صغيرة.

إلقاء القبض على مغتصب وقاتل الطفلة العراقية في

كشفت السلطات الرسمية في البصرة عبر بيانًا رسميًا لها نشرته على موقع فيسبوك، عن اعتقال المغتصب بعد فترة قصيرة من التحقيقات.

وفي التفاصيل فإنه وبعد ان وصلت معلومات حول تعرض الطفلة في للاختطاف والاغتصاب من قبل عدد من الأشخاص، بدأت السلطات الرسمية بالعمل، وتفريغ جميع الكاميرات التي كانت متواجدة في مكان الحادث، ومن خلالها تم التوصل إلى هوية الجاني وإلقاء القبض عليه.

والد الطفلة في يروي تفاصيل صادمة في حادثة اغتصابها

تحدث والد الطفلة في خلال تقرير تلفزيوني عن تفاصيل اختطاف ابنته وتعرضها للاغتصاب وقال: "كانت تلعب أمام المنزل، وجاء بعدها رجل غريب وقدم لها مبلغ مالي يصل إلى 1000 دينار عراقي، ودعاها للذهاب معه من أجل شراء الحلوى".

وتابع والدها: "توجّه الجاني مع ابنتي في الى منزل مهجور حيث قام باغتصابها ثم قتلها وقام بالتمثيل في جثّتها ورميها في مكب النفايات".

ونفى والد الطفلة في الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية بكثرة والتي تفيد بوجود خلافات بينه وبين المتّهم حيث أكّد بأنه لا يعرفه أبداً، وأضاف أنه وبعد تفتيش منزل المتهم تم اكتشاف وجود جثث لعدد من الضحايا الأخريات للجاني.