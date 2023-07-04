القمر العملاق يظهر في أقرب نقطة له من الأرض.. شاهدوا الصور

البوابة - نجح عشاق الظواهر الطبيعية الاستثنائية في التقاط صور رائعة لـ القمر العملاق الذي لمع في السماء ليلة الثلاثاء حيث كان في أقرب نقطة له من الكرة الأرضية.

ويُعد قمر يوليو، القمر العملاق الأول الذي يظهر في السماء خلال عام 2023 من أصل أربعة أقمار عملاقة ستلمع في سماء العام الجاري، حيث يبدو القمر أكثر إشراقًا ولمعانًا وحجمًا في سماء الليل من أي حدث اكتمال القمر حدث هذا العام.

وشارك راصدو القمر العملاق الصور التي نجحوا في التقاطها عبر حساباتهم الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي مظهرين حجمه الضخم ولمعته الفضية الساحرة مؤكدين عدم استخدامهم أيًا من برامج التعديل على الصور.

القمر العملاق في سماء السعودية

قال ماجد أبو زهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة ، إن "القمر العملاق"، المعروف أيضًا بالتسمية العلمية "قمر الحضيض"، سيشهد القمر في أقرب مسافة له من الأرض في مداره - 361934 كم.

وأضاف أبو زهرة أن القمر سيصل لحظة اكتماله بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 2:38 بعد ظهر الاثنين، 3 يوليو 2023، بتوقيت مكة المكرمة.

ومن ثم سيرتفع القمر من الأفق الجنوبي الشرقي أثناء غروب الشمس، لكنه سيُحاط باللون البرتقالي نتيجة للغبار الجوي.

وبعد غروب شمس يوم الاثنين، وبدء ليل الثلاثاء، سيظهر القمر العملاق بلونه الأبيض الفضي المعتاد، وسيستمر في تزيين السماء طوال الليل حتى غروب الشمس مع شروق الشمس يوم الثلاثاء.

وقال أبو زهرة إن القمر العملاق سيكون أكبر بنسبة 5.8 في المائة في الحجم الظاهري و 12.8 في المائة أعلى في الإضاءة مقارنة بالبدر العادي، على الرغم من أن الاختلاف في الإضاءة يمكن أن تحجبه السحب وأضواء الشوارع.

القمر العملاق

يُعرف القمر العملاق باسم (قمر باك)، وهناك العديد من الأسماء الأخرى لقمر باك التي تأتي من الشعوب الأمريكية الأصلية، ومنها:

القمر الساخن

قمر التوت

قمر الذرة الناضج

صور القمر العملاق

رصد فريق البوابة الكثير من الصور التي شاركها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي للقمر العملاق عبر وسم #القمر_العملاق، شاهدوها معنا: