الكويتية ططوة المطيري.. متحولة جنسيًا تدعي اغتصابها في محبسها (فيديو)

#ططوة_المطيري #ططوه_تستحق_الحريه

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مواطنة متحولة تدعي أنها تعرضت للاغتصاب والتحرش من قبل الشرطة وتم حبسها بسجن الرجال في الكويت وتعرضت للاغتصاب بسبب عدم وضعها بسجن النساء، ومغردين يتعاطفون معها والبعض الآخر ضدها. pic.twitter.com/291ueqWs8j — شنو سالفة الهاشتاق؟🐦 (@KuwTag) June 5, 2020

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع مقطع فيديو لمواطنة كويتية من حساب يحمل اسم ططوة المطيري تقول فيه إنها تعرضت للاغتصاب على يد رجال من الشرطة في سجنها بالكويت وسط مطالبات بالتحقيق في الأمر ومنحها الحرية.

وقالت المواطنة الكويتية في المقطع إنها "عابرة جنسيًا" من فتاة إلى رجل وأنه ليست مذنبة بأن الله خلقها ابنة وتريد أن تتحول إلى رجل وتدفع الكثير من الأموال مقابل أن تصبح رجلًا طبيعيًا.

وأكدت ططوة المطيري في مقطع فيديو وثق على حساب يحمل نفس الاسم وتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي أنها تعرضت للاغتصاب موضحًة وهي تبكي بشدة أن وضعها في سجن الرجال بالكويت يتسبب لها في الاغتصاب بسبب تحولها وطالبت بأن يتم وضعها في سجن النساء.

وقالت ططوة المطيري في المقطع: "أبيكم تسجدولي عشان قلبت"، موضحًة أنها تعرضها للاغتصاب يتم على يد رجال كبار ويأتي رجال شرطة يتعسسون عليها، مؤكدًة أنها لا تحب سجن الرجال لأنه مليء بالتحرش كما أن محبسها في سجن الرجال مساحته متر في متر".

واستنكرت ططوة المطيري ما يحدث لها فقالت: "ليش تسون فيني كده"، مستطردة أن هناك حالة تشبه حالتها وبسبب تعرضها للتحرش والاغتصاب لم تجد حلًا سوى انتحارها متهمة البعض بالتكتم على الأمر.

وارتفع وسم ططوة المطيري عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر حديث النشطاء إضافة إلى تدشين وسم باسم #ططوه_تستحق_الحريه مطالبين بالوصول إليها وإنقاذها للدفاع عنها وسط تعاطف كبير مع حالتها، بينما كان للبعض الآخر تغريدات مهاجمة لها.

وغرّد أحد المتابعين قائلًا: "طز بالمثلين واللي يدافع عنهم ويشارك معاهم بالمثلية وهذا شي محرم دينًا ودنيا ولا يستحق العيش أي مثلي لأن هذا مرض ويستاهلون اللعن والصلب ليلًا ونهارًا وأخيرًا وليس آخرًا.. هذا حديث نبوي شريف يحرم المثلية.. لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء #ططوه_المطيري".

طز بالمثلين والي يدافع عنهم ويشارك معاهم بالمثليه وهذاشي محرم ديناً ودنيهً ولايستحق العيش اي مثلي لان هذا مرض ويستاهلون اللعن والصلب ليلاً ونهاراًواخيرنا وليس اخراً هذا حديث نبوي شريف يحرم المثليه(لعن الله المتشبهات من النساءبالرجال والمتشبيهين من الرجال بالنساء )#ططوه_المطيري — د. خلك بعيد🚷 (@oxni5) June 5, 2020

وكتب محمد العتيبي قائلًا: "انا ماحزنت عليها او عليه مدري وش هو ذا انا متحسف ان الشي هاذا له ام واب ونفسي اشوف الام والاب اتوقع حالتهم العن من بنتهم ذي ونا اقول لقبيلت مطير هاذي العينه ماتمثلكم #ططوه_المطيري".

وأردف حساب آخر قائلًا: "#ططوة_المطيري والله انا معاها بكل كلمه قالتها يتعذبون نفسياً وخايفين حتى واهما ببيوتهم التشبه مو منهم شي من الله ومحد يرضا انه يتشبه الا اذا اهو من داخله جذي لان تعز عليه نفسه هالشي غصب مو طيب منه لان من داخله وشعوره بنت. ارأفو بالناس وارحمو حالهم. وخلو العباد للرب اهو يحاسبهم".

واستطرد حساب باسم طارق قائلًا: "اللي حصل له غلط شنو ما كان يكون #ططوه_المطيري اثنين مو من حق أحد أن يحلل الشخص إن كان شاذ بس جذي مزاج أو فعلًا في خلل بجسمه من رب العالمين لا تتفلسفون ونترك الأمر للقضاء وكل جاني بياخذ جزاه انتهى".

وتابع مغرد يدعى أشهب قائلًا: "#ططوه_المطيري أعلن عدم تعاطفي معاها العينات أبدًا فيك خلل جيني اوك بس شدخل الخلل الي فيك تسوي عمليات تجميل حتى مو عارف تبجي الأنثى السليمه اذا نوت تتشبه با الرجال تصير رجل فمي بالك بشخص مشكلته بخلل جيني ممكن علاجه ببساطة".

#ططوه_المطيري اعلن عدم تعاطفي معا ها العينات ابدا

فيك خلل جيني اوك بس شدخل الخلل الي فيك تسوي عمليات تجميل حتى مو عارف تبجي

الانثى السليمه اذا نوت تتشبه با الرجال تصير رجل

فمى بالك بشخص مشكلته بخلل جيني ممكن علاجه ببساطه — أآشـــهب (@al_njarq8) June 5, 2020

وبيّن أبو خالد قائلًا: "لاحول ولاقوة الابالله معقوله هذا الكلام يصير يااخوان اذا الكلام صحيح كارثه يجب محاسبتهم. هذي الكويت قلنا فساد سرقات ساكتين بس اغتصاب. #ططوه_المطيري".

ولم يخرج حتى الآن بيانًا رسميًا يفيد بالتحقيق في هذا المقطع أو معرفة ما حدث لصاحبته.