الكويت تقترب من الغليان.. وتسجل 70 درجة مئوية تحت أشعة الشمس

كان يونيو شهرًا حارًا بشكل استثنائي للعديد متسببًا في تسجيل حالات وفاة في دول لم تعتد على درجات الحرارة العالية، لكن في الكويت كان الأمر مختلفًا حيث وصلت فيها درجات الحرارة تحت أشعة الشمس الى درجة الغليان.

ومنذ يوم الجمعة 25 يونيو، تعيش الكويت طقسًا لاهبًا وصل الى 70 درجة مئوية تحت الشمس، أي أنها اقتربت من درجة غليان المياه، فيما وصلت درجات الحرارة في الظل الى 53 درجة مئوية.

#فيديو مواطن كويتي يوثق درجة الحرارة في الكويت أمس الجمعة والتي تقترب من "الغليان": 73 درجة تحت الشمس و 54 في الظل .#الكويت



المصدر مع التحية : @mekshatsharqiah

pic.twitter.com/XgE2sXS4Fc — ليوان الشرقية 🇸🇦 (@LEWANALSHRQIH) July 3, 2021

وسجلت مدينة النويصيب الكويتية أعلى درجة حرارة في العالم حتى الآن هذا العام عند 53.2 درجة مئوية (127.7 فهرنهايت).

وتوقعت دائرة الأرصاد انخفاض درجة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية اليوم الأحد، بحيث تتراوح ما بين 48 و49 درجة مئوية.

أما في العراق المجاور، وصلت درجات الحرارة إلى 51.6 درجة مئوية (124.8 فهرنهايت) في 1 يوليو 2021، مع تسجيل العميدية في إيران بدرجة حرارة قصوى تبلغ 51 درجة مئوية (123.8 فهرنهايت) حتى الآن.

وسجلت عدة دول أخرى في الشرق الأوسط، بما فيها الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، درجات حرارة أعلى من 50 درجة مئوية (112 فهرنهايت) في يونيو الماضي.

يُذكر أن جمرة القيظ التي تعتبر أكثر أيام السنة حرارة ستبدأ بتاريخ 16 يوليو الجاري وتستمر قرابة الـ 40 يوم.

وتعتمد درجة الحرارة التي تراها في الأخبار أو في تطبيق الطقس على هاتفك على شبكة من محطات الطقس المنتشرة حول العالم. لضمان قراءات دقيقة، تستخدم محطات الطقس موازين حرارة متخصصة مقاومة البلاتين موضوعة في أدوات مظللة تعرف باسم شاشة Stevenson على ارتفاع 1.25-2 متر (4-6 أقدام) فوق الأرض.

وهناك نوعان من المقاييس المعروفة المستخدمة لقياس درجة الحرارة: مئوية وفهرنهايت. فقط عدد قليل من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، تستخدم فهرنهايت كمقياس رسمي لها. يستخدم باقي العالم المقياس المئوي الذي سمي على اسم عالم الفلك السويدي "أندرس سيلسيوس" الذي اخترع مقياس درجة الغليان والتجميد 0-100 درجة في عام 1742.

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