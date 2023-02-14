المخطوفة الطفلة سديم تثير قلق السعوديين.. ما القصة؟

البوابة - تصدر وسم "المخطوفة الطفلة سديم" قائمة الأعلى تفاعلًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية بين آلاف المغردين القلقين على مصير الطفلة ذات الخمس سنوات.

وردد مستخدمو تويتر في السعودية ولاحقًا في عدة دول عربية صدى تغريدة كشفت تفاصيل واقعة اختطاف الطفلة سديم من أمام منزلها في أحد أحياء العاصمة السعودية الرياض.

المخطوفة الطفلة سديم

وذكر المغردون أن حادثة اختطاف الطفلة سديم وقعت يوم الجمعة الماضي، 10 فبراير 2023، حين كانت تلهو أمام منزلها الواقع في حي طويق بالرياض.

وتداول المغردون صورة تم التقاطها عبر كاميرا المراقبة المثبتة في الشارع والتي وثقت لحظة اختطاف الطفلة سديم في وضح النهار الأمر الذي أثار هلع السعوديين الخائفين على مصيرها.

وذكر أحد المغردين أن الخاطف قام باصطحاب الطفلة نحو البقالة قبل أن يركبا معًا في مركبته ويأخذها بعيدًا.

وأشار مغردون إلى أن الطفلة سديم تعيش برفقة والدتها التي كانت قد انفصلت عن والدها قبل سنوات، مدعين بأن الخاطف هو والدها الذي قرر الانتقام من زوجته السابقة. (وهو ما لم يتسن لموقع البوابة التحقق منها)

وعبر وسم "المخطوفة الطفلة سديم"، ناشد روّاد موقع التدوين "تويتر" الجهات الأمنية في السعودية بذل مساعيها للعثور على الطفلة سديم وتحديد موقعها وإعادتها إلى حضن والدتها.

كما طالب مغردون من والدة الطفلة المخطوفة تقديم بلاغ رسمي لدى الجهات الأمنية في السعودية من أجل التحرك بشكلٍ عاجلٍ للعثور على الطفلة وتحديد هوية الخاطف.

وأثارت حادثة اختطاف الطفلة سديم حالة من الهلع لدى الأهالي الخائفين من تكرار المشهد مع أطفالهم خاصة وأن الحادثة وقعت في وضح النهار.