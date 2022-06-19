المرصع بالألماس واللؤلؤ .. الأميرة إنغريد تُطل بالتاج الملكي لأول مرة

احتفلت الأميرة إنغريد ألكسندرا، التي تحتل المرتبة الثانية في ترتيب ولاية العرش النرويجي، بعد والدها، ولي العهد الأمير هاكون، بعيد ميلادها الثامن عشر يوم الجمعة بمشاركة البيت الملكي النرويجي وعدد كبير من الملوك والأمراء والأميرات حول العالم.

وأقام البيت الملكي النرويجي للأميرة إنغريد التي أتمت عامها الـ18 شهر يناير الماضي، لكن الاحتفالات تأخرت حتى يونيو بسبب الوباء، حفل عشاء ملكي على شرف الملكة المستقبلية بحضور جدها ملك النرويج هارالد الخامس والملكة سونيا.

وحضر حفل العشاء العديد من أفراد العائلة المالكة الأوروبيين، من ضمنهم 3 ملكات مستقبليات اللاتي ظهرن بالتاج الملكي لأول مرة:

الأميرة الهولندية الأميرة كاترينا أماليا– ولية عهد هولندا والبالغة من العمر 18 عامًا.

الأميرة البلجيكية إليزابيث - ولية عهد بلجيكا والبالغة من العمر 20 عامًا.

الأميرة السويدية إستيل – ولية عهد السويد والبالغة من العمر 10 أعوام.

بالإضافة إلى ذلك، حضر الحفل ملك إسبانيا فيليب، وولي العهد الدنماركي فريدريك، وولي العهد السويدي فيكتوريا والأمير دانيال.

كما يعد حفل عشاء الأميرة إنغريد أول ظهور ملكي للأميرة النرويجية مارثا لويز (عمة الأميرة إنغريد) وخطيبها شامان دوريك فيريت كزوجين مخطوبين.

الأميرة مارثا لويز (عمة الأميرة إنغريد) وخطيبها شامان دوريك فيريت

ورافق الأميرة إنغريد إلى حفل العشاء، رئيس وزراء النرويج "جوناس غار ستوير". أثناء دخولها العشاء على شرفها مساء الخميس.

الأميرة إنغريد بالتاج الملكي لأول مرة

نشر الديوان الملكي النرويجي عدة صور للأميرة إنغريد تكريمًا لهذه المناسبة مرتدية التاج الملكي من الألماس واللؤلؤ وورثته من الأميرة السويدية إنجبورج، بالإضافة إلى وسام القديس أولاف، ووسام عائلة الملك هارالد، وميدالية البيت الملكي المئوية وميدالية اليوبيل للملك هارالد الخامس 1991-2016.

كما نشر الديوان الملكي النرويجي صورًا للأميرة إنغريد برفقة عائلتها المكونة من أجدادها الملك هارالد الخامس والملكة سونيا إلى جانبها، في الصف الثاني، من اليسار إلى اليمين: ماريت تجيسم، وولي العهد الأميرة ميت ماريت، وولي العهد الأمير هاكون، والأمير سفير ماغنوس، وماريوس بورغ هوبي.

كما اجتمع جيل جديد من الورثة الملكيين من جميع أنحاء أوروبا للاحتفال بالأميرة إنغريد، الذين شاركوا الأميرة إنغريد في صورة ملكية حيث جلست في وسط أميرة السويد إستيل (يشار) والأمير تشارلز من لوكسمبورغ (يمين)، فيما وقفت الأميرة الهولندية كاثرينا أماليا (يمين)، والأميرة البلجيكية إليزابيث (يسار).

وبينما كانت الأميرة إستل ترتدي طوق رأس من الزهور يتناسب تمامًا مع فستانها الأزرق، ارتدت الأميرات الأخريات التيجان - لأول مرة على الإطلاق! ارتدت الأميرة كاثرينا أماليا تاج النجمة الهولندية بينما ارتدت الأميرة إليزابيث ماسة لم تشاهد من قبل.