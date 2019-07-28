المساج يقتل سيدة حاملًا.. التدليك قدميها أصابها بالسكتة!

لقيت سيدة تايلاندية "حامل" مصرعها بعد خضوعها لجلسة مساج من أجل تدليك القدمين في أحد المراكز التجميلية.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن المرأة الحامل "ويراوان كيد كسيري" (25 عامًا) أغمي عليها وفقدت وعيها ونقلت إلى المستشفى على الفور، وعانت في غرفة الإسعاف من سكتة دماغية وقلبية، أديا إلى إجهاضها على الفور.

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وشخّص الأطباء إصابتها بالانصمام الرئوي (انسداد الشريان الرئوي)، فقد دخلت المرأة في غيبوبة استمرت 6 أشهر، قرر أقاربها بأنه لا يوجد لها فرصة في الشفاء وفصلوا عنها، يوم الجمعة، كل أجهزة دعم الحياة.

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وقالت عمتها تشويات كاويه: "لقد كان من الصعب علينا اتخاذ هذا القرار. لكنها الآن ترقد بسلام".

وتجري السلطات المحلية الآن تحرياتها، بعد أن وجهت الشرطة لخبيرة المساج "سوثانيا كواي" تهمة التسبب بوفاة "ويراوان"، بسبب تدليك القدمين الذي لم يكن مناسبًا لحالتها آنذاك.

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وكانت الضحية "ويراوان كيد كسيري"، وهي عارضة أزياء سابقة، حاملًا في شهرها السادس.

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