المفقودة أماني العسيري تثير قلق السعوديين.. ووالدتها تناشد الملك

تصدر هاشتاغ المفقودة أماني العسيري مواقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد فقدان ذويها إياها منذ ثلاثة أشهرة.

قصة المفقودة أماني العسيري

وناشد والد أماني، البالغة من العمر 23 عامًا، الجهات المعنية وطالب البحث عن ابنته التي فقدت منذ 3 أشهر، مُشيرًا إلى أنها اختفت بمحافظة محايل عسير عصر يوم الجمعة الموافق11 أغسطس الماضي.

ولفت المواطن إلى أنه قدَّم بلاغًا للجهات المعنية حينها، ودعا من جديد الجميع لمشاركة أسرته في البحث عن ابنته، وطلب كل من يجد معلومات عن ابنته إبلاغ أقرب مركز شرطة.

وناشدت والدة المفقودة، غرامة العسيري، الملك سلمان وولي عهد الأمير محمد بن سلمان بإعادة ابنتها المفقودة حية أن ميتة.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاغ مبدين مؤازرتهم لعائلة المفقودة، فكتبت إحداهن: "المفقوده_اماني_العسيري لها ثلاثة أشهر مفقوده، لاحول ولا قوة ألا بالله أعان الله هذه الأم المكلومه على ضناها وبنتها. تخيلت فقط انني مكانها وانتابني شعور هز كياني كيف تمر أجزاء من الثانيه على هذه الأم دون أن ترجف بروحها كل خيالات الرعب والخوف على طفلتها..ارجعوا لها فلذة كبدها".

وأضافت أخرى: "#المفقوده_اماني_العسيري، اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يردها الى اهلها رداً جميلا سليمةً معافاه انه على ذلك قدير وعلى الاجابة جدير".

بينما شكك البعض باختفاء "أماني العسيري"، ولفتوا إلى أنها ربما لجأت لإحدى الدول في الخارج، لاسيما أنه يحق لها السفر دون إذن ولي أمرها، فكتبت إحداهن : "يمكن البنت مسافرة برا يعني "لاجئة"..عمرها 20 تقدر تسافر بدون أذن.. مو معقول 3 شهور مختفيه! وهي ليست طفلة حتى تُختطف! ترى كثير اللي طلعوا ولازالوا يطلعون..وهذا إحتمال ممكن..ولله يحفظها أينما كانت".

