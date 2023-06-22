الملكة رانيا تستهجن تجاهل العالم فاجعة سفينة المهاجرين وتعاطهم مع الغواصة المفقودة

البوابة - سلّطت الملكة رانيا الضوء على التعاطف الدولي الكبير مع قضية غواصة "تيتان" المفقودة منذ أيام في مياه المحيط الأطلسي، وتجاهل العالم فاجعة غرق سفينة تحمل 750 مهاجرًا قبالة السواحل اليونانية والتي لم ينجُ منهم سوى 104 أفراد.

وعبر خاصية "القصص – Stories”، أعادت الملكة رانيا نشر صورة للفنان الأسترالي اوليفر جيفرز - Oliver Jeffers، انتقد فيها النفاق الدولي في التعامل مع القضايا الإنسانية.

وأرفقت الملكة رانيا الصورة بكلمات مؤثرة، عبّرت من خلالها عن شعورها بالاستياء والألم لطريقة تعامل العالم مع المآسي، وقالت: “مآسي متشابهة، واستجابة دولية متباينة، كل حياة تستحق الإنقاذ".

وأظهرت صورة الفنان الأسترالي الكارثتين الإنسانيتين، إلا أن الإعلام العالمي وجه عدساته نحو الغواصة المفقودة تيتان، وأدارت ظهرها للمئات من المهاجرين الغرقى في مياه البحر.

وأرفق الفنان الأسترالي صورته المعبرة بكلمات جاء فيها: "بينما نحن ملتزمون بالأخبار عن فقدان 5 سياح معظمهم من الأثرياء على متن غواصة في طريقهم للبحث عن حطام سفينة غارقة، يصادف اليوم (اليوم العالمي للاجئين)، وفي الأسبوع الماضي فقط غرق قارب يحمل مئات اللاجئين قبالة سواحل اليونان، فقد الكثير (بما في ذلك الأطفال) حياتهم على متن تلك السفينة الغارقة بينما كانوا في طريقهم بحثًا عن حياة أكثر أمانًا”.

وتابع: "في حين أن ما يحدث تحت الأمواج في وسط المحيط الأطلسي هو مأساة، ووقت شديد القلق لعائلاتهم، لكن من الصعب ألا تسخر من حالة المجتمع التي استحوذت علينا هذه القصة في خضم ارتفاع مستمر أزمة اللاجئين مع المزيد والمزيد من الناس يموتون يوميًا، وعدم حصولهم على نفس القدر من الاهتمام، بينما نراقب أخبار العودة الآمنة للغواصة التي لا تزال مأمولة، يرجى التبرع إلىrescueorg لمساعدة مئات الآلاف من المهاجرين الذين سيواجهون نفس المواقف الخطرة في الأسابيع والأشهر والسنوات المحتملة المقبلة".

