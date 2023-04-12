الملك تشارلز يكسر بروتوكول عمره 900 عامًا في مراسم التتويج.. ما هو؟

البوابة - مع بقاء أقل من شهر على تتويج تشارلز الثالث ملكًا على عرش بريطانيا، أعلن قصر باكنجهام جُملة من الاستعادات والتجهيزات لهذا الحدث الملكي الذي ينتظر العالم متابعة تفاصيله على أحر من الجمر.

وأعلن قصر باكنجهام عن إرسال دعوات إلى أكثر من ألفي مدعو لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث التي ستستمر لثلاثة أيام، تبدأ يوم السبت 6 مايو المقبل، و"غداء التتويج الكبير" و"حفلة التتويج" في اليوم التالي، بالإضافة إلى عطلة مصرفية يوم الإثنين.

الملك تشارلز يكسر بروتوكول في مراسم التتويج

قرر الملك تشارلز كسر تقليد عمره 900 عام في مراسم تتويجه في السادس من مايو المقبل وجعله أكثر عصرية بدعوة العديد من الملوك والملكات من جميع أنحاء العالم لحضور هذا الحدث الملكي المنتظر.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن وجه دعوات لملوك وملكات من أفراد العائلة المالكة الأوروبية والحكام من الدول العربية لحضور مراسم التتويج، متجاهلًا التقليد الذي يفرض عدم وجود ملوك وملكات في التتويج البريطاني لأن الاحتفال المقدس يهدف إلى أن يكون تبادلًا شخصيًا بين الملك وشعبهم في حضور الرب.⁣

وذكرت الصحيفة بأن الملك تشارلز وجه دعوة لملك الأردن الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا وسلطان بروناي وسلطان عمان والعائلة المالكة الإسكندنافية - وجميعهم أصدقاء لتشارلز.

وتوقع مصدر مطلع للصحفية البريطانية أن تشهد بريطانيا مراسم شبيهة بحفلات الزفاف وليس تتويجًا ملكيًا.

وأشار المصدر إلى أن الملك تشارلز الثالث وجه دعوات للعديد من العائلات المالكة حول العالم، ومنها:⁣⁣

ملك السويد - الملك كارل غوستاف والأميرة فيكتوريا⁣⁣

ملك الدنمارك- الأمير فريدريك والأميرة ماري⁣⁣

الملكة آن-ماري، الأمير بافلوس والأميرة ماري-شانتال⁣⁣

ولي وولية عهد اليابان الأمير فوميهيتو والأميرة كيكو⁣

⁣السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن

الأمير ألبرت والأميرة شارلين

تتويج الملك تشارلز الثالث

التتويج: مراسم يتم فيه وضع التاج المصنوع من الذهب والأحجار الكريمة على رأس الملك أو الملكة الجديدة ويصبحون رسميًا ملكًا أو ملكة.

مراسم يتم فيه وضع التاج المصنوع من الذهب والأحجار الكريمة على رأس الملك أو الملكة الجديدة ويصبحون رسميًا ملكًا أو ملكة. التتويج: احتفال مسيحي يتوج خلاله الملك الجديد كجزء من القربان المقدس أو خدمة القربان المقدس وتأتي كلمة التتويج من الكلمة اللاتينية "كورونا" التي تعني التاج.

مكان التتويج

ستتم مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث في دير وستمنستر الذي شهد تتويج وليام الأول في عام 1066 بعد انتصاره في معركة هاستينغز.

ماذا يحصل في التتويج

خلال مراسم التتويج يقوم الملك بأداء قسم التتويج التي اختلفت صيغته على مر الزمن.

بعد القسم يقوم المطران بالمسح بالزيت المقدس ومباركة العاهل ويكون جالسًا على كرس الملك إدوارد.

بعدها يمسك الملك بجوهرة الكرة والصولجان بعدها يقوم المطران بإلباسه تاج القديس إدوارد.

يمكن أن تتوج الملكة القرينة ما لم يقر بخلاف ذلك.

بطاقة دعوة مراسم التتويج

تم تصميم دعوة التتويج من قبل الفنان أندرو جاميسون.

تصميم الدعوة: تم رسم العمل الفني للدعوة يدويًا باستخدام الألوان المائية والغواش.

من المقرر أن يتم إعادة إنتاج التصميم وطباعته على بطاقة معاد تدويرها، مع تفاصيل رقائق ذهبية. ⁣⁣⁣⁣

تضمن تصميم البطاقة شخصية (الرجل الأخضر)، وهو شخصية قديمة من الفولكلور البريطاني، ويرمز للاحتفال بالعهد الجديد.

كما يتضمن التصميم أسد ووحيد القرن وخنزير بري - مأخوذ من شعاري النبالة للملك ووالد الملكة، الرائد بروس شاند - بين الزهور.⁣⁣⁣⁣⁣

وصفاء الشرف للملك تشارلز

تم تحديد قائمة وصفاء الشرف للملك تشارلز وهم:

حفيده الأمير جورج

اللورد أوليڤر تشولمونديلي

الماستر نيكولاس باركلي

الماستر رالف تولماش⁣⁣⁣⁣⁣

وصفاء الشرف للملكة القرينة

تم تحديد قائمة وصفاء الشرف للملكة القرينة وهم أحفادها: