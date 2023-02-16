المنشد محمد الجبالي يكشف إصابته بمرضٍ خطير

البوابة - أثار المنشد السعودي الشهير محمد الجبالي قلق جمهوره ومتابعيه في الوطن العربي بعدما كشف تفاصيل إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري - ALS منذ أكثر من عامين.

وروى المنشد محمد الجبالي، صاحب أنشودتي أنت كفو وشكرًا معلمي، في منشورٍ مطوّل تفاصيل حالته الصحية ومراحل العلاج التي خضع لها خلال الفترة الماضية والتي كانت سببًا في ابتعاده عن الساحة الفنية وعالم الإنشاد.

تصريح محمد الجبالي

وافتتح الجبالي البيان بتقديم اعتذاره لجمهوره العربي عن اختفاءه في الفترة الماضية، وتحديدًا منذ عامين، حين أخبره الطبيب بإصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري - ALS الذي يصيب الجهاز العصبي ويؤثر بشكلٍ مباشر على الخلايا العصبية في الدماغ والحبل الشوكي ويؤدي تدريجيًا بفقدان التحكم بالعضلات.

وذكر الجبالي بأن رغبته في الانعزال والابتعاد عن الأضواء خلال الفترة الماضية كانت خوفًا من رؤية نظرة الشفقة في عيون متابعيه وجمهوره مؤكدًا رضاه التام بقضاء الله وقدره وبأن "الابتلاء" سيفتح له باب الأجر.

وخلال رحلته العلاجية، كشف الجبالي بأن الأطباء في السعودية حاولوا بشتى الطرق إيقاف أو تأخير تطور المرض لديه من خلال تحسين النظام الغذائي وتحليل المعادن والتمارين الرياضية.

وبعد السفر إلى مصر لاستكمال العلاج، قام طبيبه باتباع العديد من الإجراءات الطبية أملًا في تحسين حالته الصحية مثل الخضوع لجلسات بلازما الدم والفوطة النارية وتقنية الكايروبراكتيك وسم النحل إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

وأشار الجبالي إلى أن حالته الصحية تدهورت بشكلٍ كبير خلال الفترة الماضية إذ يواجه صعوبات في البلع والتنفس يرافقها ألم في القلب وفي الأطراف.

وطلب الجبالي من متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي الدعاء له بالشفاء العاجل واحتسب مرضه في سبيل الله.

ووجه الجبالي شكره لعائلته وعلى وجه التحديد والدته التي كانت ترعاه طوال الفترة الماضية سائلًا الله بأن يجزيها الأجر والثواب.

محمد الجبالي يثير قلق جمهوره

توجه جمهور ومتابعي الجبالي نحو منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب منشدهم المفضل والتضرع إلى الله بأن يمن عليه بالشفاء العاجل.

واستذكر عدد من المغردين عبر وسم "#محمد_الجبالي" أبرز أناشيده التي عرفها وأحبها الجمهور السعودي والعربي خلال السنوات الماضية.

زواج محمد الجبالي

وكان الجبالي قد احتفل بزواجه في 4/10/1431 الموافق 13 سبتمبر 2010 بفندق الظهران الدولي وسط أفراد عائلته وأقربائه بحضور عدد من أصدقائه المقربين وعدد من المشاهير ومنهم: سمير البشيري وفهد الكبيسي و حمود الخضر وحمد الجابري وصلاح الغامدي والشاعر آحمد عبدالحق.

