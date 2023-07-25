المنطاد الثابت يُحلق في سماء مدينة البتراء بالأردن.. تعرف على الموعد

البوابة - يستعد زوّار مدينة البتراء الوردية، جنوبي الأردن، لخوض تجربة مليئة بالتشويق والحماس مع بدء تشغيل رحلات "منطاد البترا" يوم غدٍ الأربعاء، 26 يوليو 2023، ومشاهدة إحدى عجائب الدنيا السبع من ارتفاع 300 متر.

ومن المقرر أن يطير البالون المملوء بالهيليوم في سماء البتراء، مُحملًا بـ30 شخصًا كحد أقصى في مقصورة الركاب، وذلك وفقًا لمالك مؤسسة بركات النوافلة، بركات النوافلة.

المنطاد الثابت في سماء البتراء

وذكر النوافلة أن تشغيل مشروع المنطاد الثابت تم بالاتفاق بين مؤسسة بركات النوافلة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي ممثلة برئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات.

وتبلغ مدة كل رحلة على متن المنطاد الطائر حوالي 20 دقيقة، مما يسمح للزوار بمشاهدة المدينة الساحرة من السماء، وفقًا للنوافلة.

ويُعد مشروع المنطاد البتراء الثابت فرصة مثالية لتنويع الفعاليات السياحية في مدينة البتراء الوردية التي تعد منطقة جذب سياحي لا مثيل لها بالنسبة للأردن، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل للشباب والشابات في المنطقة.

ويأتي مشروع المنطاد الثابت تزامنًا مع مجموعة من المشاريع السياحية التي تم افتتاحها مؤخرًا ومنها مشروع تلفريك عجلون.