"المهم يحسوا المسؤولين على دمن"... إلغاء حفل ملكة جمال لبنان لهذا العام

لسنواتٍ طويلة، شغل حفل انتخاب ملكة جمال لبنان الشارع اللبناني واللجان المنظمة، أو تلك الهيئات التي تتبنّى الحفل والقنوات الفضائية التي تعرضه،ولكن هذا العام لم تعد جذّابة بالنسبة إلى المشاهدين الذين أصيبوا بتخمة سياسية خلال الأيام الماضية بسبب التظاهرات التي عمّت المناطق اللبنانية.
فقد أعلنت اللجنة المنظمة لحفل تتويج ملكة جمال لبنان عبر صفحتها الرسمية على تطبيق "إنستغرام" إلغاء الحفل هذا العام.
للأسف تم إلغاء حفل ملكة جمال لبنان لهذا العام. مش مهم، المهم يزبط الوضع ويحسوا المسؤولين على دمن! ليضل في بلد إسمه لبنان. #MissLebanon2019 #MissLebanon #MissWorld #MissUniverse #missworldlebanon #Lebanon #Beirut #misslebanon2018 #Lbci #LbciLebanon #MissLebanonLbci #missuniverse #ملكة_جمال_لبنان #لبنان #بيروت #ملكة_جمال_العالم #ملكة_جمال_الكون #بيروت #لبنان
وقالت اللجنة عبر إنستغرام: "للأسف تم إلغاء حفل ملكة جمال لبنان لهذا العام. مش مهم، المهم يزبط الوضع ويحسوا المسؤولين على دمن! ليضل في بلد إسمه لبنان".
وكان من المقرر أن يقام الحفل يوم الأحد في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على مسرح Biel – Beirut Parks في فرن الشباك الواقعة على السّاحل اللبناني، لكن تم التأجيل وسط انشغال القنوات اللبنانية بالتغطية المباشرة للاحتجاجات على مدار السّاعة.
بحسب مصادرنا تم تأجيل حفل ملكة جمال لبنان لحين تحسن الأوضاع العامة في البلد #MissLebanon2019 #MissLebanon #MissWorld #MissUniverse #Lebanon #Beirut #misslebanon2018 @mayareaidy #Lbci #LbciLebanon #MissLebanonLbci #missuniverse #ملكة_جمال_لبنان #لبنان #بيروت #ملكة_جمال_العالم #ملكة_جمال_الكون
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد الحفل لاحقًا، بناءً على التطورات في المشهد السّياسي اللبناني؛ إذ تقول المعلومات إنه تم تأجيل التحضيرات من ناحية الديكور والتدريبات وإيقاف كل الإعلانات الترويجية للحفل الذي ينتظر كثيرون عرضه.
هذا التحدي الجديد الذي واجهه القائمون على مسابقة "ملكة جمال لبنان" 2019 ليس الأول، وذلك لأنه شهد عدة تأجيلات منذ بداية الإعداد لها، لأن السّهرة التي تقام سنويًا في أواخر فصل الصّيف من كل عام، انتقلت إلى قناة LBCI هذا العام بعدما حصلت عليها MTV العام الماضي.
ومن المقرر أن تقدم الحفل مقدمة البرامج اللبنانية إيميه صيّاح، على أن يحيي السّهرة النجم اللبناني وائل كفوري.
اليوم ، 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 ، يكتب اللبنانيون التاريخ من خلال إنشاء سلسلة إنسانية انتشرت في جميع أنحاء البلاد و هذا يعني السلام ما بين كل اللبنانين . اليوم يصادف يومًا دوليًا حيث نجحنا في الاحتجاج السلمي والسماح لأصواتنا بالسمع ، وهو يصادف اليوم الحادي عشر للشعب اللبناني يقف في يد واحدة. بلدي الدرع ، هويتي ، حبي هو لبنان وكل ما يستحقه شعبنا هو الأفضل وسوف نصل إلى أهدافنا و لبنان سوف ينهض مثل طائر الفينيق .❤️🇱🇧 Today October 27, 2019 the Lebanese write history by creating a human chain that exapanded all over the country. Today marks a day internationally where we succeeded in peacefully protesting and letting our voices be heard. We mark the eleventh day where we stand as one, as Lebanese, hand in hand. My shield, my identity, my love, my pride is Lebanon and all it’s people which deserve not the minimum but the best! We will reach our goals and have a Lebanon resurrect and soar high as the Phoenix it is. 🇱🇧❤️ #lebanon #lebanon🇱🇧 #beirut #humanchainlebanon #revolution #weareone #we #are #proud #strong #lebanese #all #the #way
من جانبها، ستقوم مايا رعيدي "ملكة جمال لبنان 2018" بنقل التاج للملكة الجديدة من بين 18 فتاة يشاركن باللقب الجمالي، ولم تكشف المحطة عن المشتركات اللواتي تقدمن للمسابقة، أي على عكس ما قامت به MTV العام الماضي بعدما تكفلت بتنظيم ونقل الحدث وروّجت للمشاركات مسبقًا.
والحفل يقام بالتعاون مع وزارة السياحة اللبنانية، وشركة فانيلا برودكشن للمنتجة اللبنانية رولا سعد لتنظيم الحفل.
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