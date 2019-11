"المهم يحسوا المسؤولين على دمن"... إلغاء حفل ملكة جمال لبنان لهذا العام

اليوم ، 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 ، يكتب اللبنانيون التاريخ من خلال إنشاء سلسلة إنسانية انتشرت في جميع أنحاء البلاد و هذا يعني السلام ما بين كل اللبنانين . اليوم يصادف يومًا دوليًا حيث نجحنا في الاحتجاج السلمي والسماح لأصواتنا بالسمع ، وهو يصادف اليوم الحادي عشر للشعب اللبناني يقف في يد واحدة. بلدي الدرع ، هويتي ، حبي هو لبنان وكل ما يستحقه شعبنا هو الأفضل وسوف نصل إلى أهدافنا و لبنان سوف ينهض مثل طائر الفينيق .❤️🇱🇧 Today October 27, 2019 the Lebanese write history by creating a human chain that exapanded all over the country. Today marks a day internationally where we succeeded in peacefully protesting and letting our voices be heard. We mark the eleventh day where we stand as one, as Lebanese, hand in hand. My shield, my identity, my love, my pride is Lebanon and all it’s people which deserve not the minimum but the best! We will reach our goals and have a Lebanon resurrect and soar high as the Phoenix it is. 🇱🇧❤️ #lebanon #lebanon🇱🇧 #beirut #humanchainlebanon #revolution #weareone #we #are #proud #strong #lebanese #all #the #way

