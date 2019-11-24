"المهم يحسوا المسؤولين على دمن"... إلغاء حفل ملكة جمال لبنان لهذا العام

لسنواتٍ طويلة، شغل حفل انتخاب ملكة جمال لبنان الشارع اللبناني واللجان المنظمة، أو تلك الهيئات التي تتبنّى الحفل والقنوات الفضائية التي تعرضه،ولكن هذا العام لم تعد جذّابة بالنسبة إلى المشاهدين الذين أصيبوا بتخمة سياسية خلال الأيام الماضية بسبب التظاهرات التي عمّت المناطق اللبنانية.

فقد أعلنت اللجنة المنظمة لحفل تتويج ملكة جمال لبنان عبر صفحتها الرسمية على تطبيق "إنستغرام" إلغاء الحفل هذا العام.

وقالت اللجنة عبر إنستغرام: "للأسف تم إلغاء حفل ملكة جمال لبنان لهذا العام. مش مهم، المهم يزبط الوضع ويحسوا المسؤولين على دمن! ليضل في بلد إسمه لبنان".

وكان من المقرر أن يقام الحفل يوم الأحد في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على مسرح Biel – Beirut Parks في فرن الشباك الواقعة على السّاحل اللبناني، لكن تم التأجيل وسط انشغال القنوات اللبنانية بالتغطية المباشرة للاحتجاجات على مدار السّاعة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد الحفل لاحقًا، بناءً على التطورات في المشهد السّياسي اللبناني؛ إذ تقول المعلومات إنه تم تأجيل التحضيرات من ناحية الديكور والتدريبات وإيقاف كل الإعلانات الترويجية للحفل الذي ينتظر كثيرون عرضه.

هذا التحدي الجديد الذي واجهه القائمون على مسابقة "ملكة جمال لبنان" 2019 ليس الأول، وذلك لأنه شهد عدة تأجيلات منذ بداية الإعداد لها، لأن السّهرة التي تقام سنويًا في أواخر فصل الصّيف من كل عام، انتقلت إلى قناة LBCI هذا العام بعدما حصلت عليها MTV العام الماضي.

ومن المقرر أن تقدم الحفل مقدمة البرامج اللبنانية إيميه صيّاح، على أن يحيي السّهرة النجم اللبناني وائل كفوري.

من جانبها، ستقوم مايا رعيدي "ملكة جمال لبنان 2018" بنقل التاج للملكة الجديدة من بين 18 فتاة يشاركن باللقب الجمالي، ولم تكشف المحطة عن المشتركات اللواتي تقدمن للمسابقة، أي على عكس ما قامت به MTV العام الماضي بعدما تكفلت بتنظيم ونقل الحدث وروّجت للمشاركات مسبقًا.

والحفل يقام بالتعاون مع وزارة السياحة اللبنانية، وشركة فانيلا برودكشن للمنتجة اللبنانية رولا سعد لتنظيم الحفل.

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