الموت الأسود يتصدر الترند بعد تسجيل الصين إصابتين بـ الطاعون الدّبلي

البوابة - حالة من الهلع أصابت مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، رافقها تفاعلًا واسعًا على وسم "الموت الأسد" الذي شهد مئات الآلاف من التغريدات تزامنًا مع إعلان الحكومة المحلية في إقليم منغوليا الداخلية بشمال الصين، السبت، تسجيل حالتي إصابة بالطاعون الدبلي والذي يُطلق عليه اسم "الموت الأسود".

منصات التواصل الاجتماعي استقبلت الأنباء المتداولة بانقسامٍ شديد، بين من أبدى تخوفه من انتشار الوباء وارتفاع عدد المصابين والوفيات وإعادة مشهد كورونا والإغلاقات التي رافقتها، فيما أكد القسم الأكبر عدم اهتمامه بالأنباء المتداولة ووصفوها بـ"الشائعات" من أجل إثارة الهلع والقلق حول العالم.

في المقابل، استذكر عدد من المغردين الوباء من منظور تاريخي، حين ضرب القارة الأوروبية بين عامي 1347 و1352م وتسبب في موت ما لا يقل عن ثلث سكان القارة.

وأشار عدد من المغردين إلى أنه وبغض النظر عن مدى سوء الجائحة في الوقت الحالي، فإنه سيصبح في نهاية المطاف باهتًا وشاحبًا مقارنة بالطاعون الأكثر فتكًا في تاريخ البشرية.

الطاعون الدبلي في الصين

وبعد اكتشاف إصابة سابقة في 7 أغسطس، أصدرت الحكومة المحلية في منغوليا بيانًا رسميًا للكشف عن تفاصيل الحالتين المرضيتين، وذكرت إن الشخصين المصابين الآن هما زوج الحالة الأولى وابنتها.

وذكر البيان أنه تم وضع جميع المخالطين للمرضى في الحجر الصحي وحتى الآن لا تظهر عليهم أي أعراض غير طبيعية.

ما هو الطاعون الدبلي أو الموت الأسود

الطاعون الدبلي أو الموت الأسود هو مرض شديد العدوى ينتشر في الغالب عن طريق القوارض، ويُعد من أكثر أشكال الطاعون شيوعًا.

سجلت معظم الحالات المصابة بهذا الوباء في السنوات الأخيرة في منغوليا الداخلية ومنطقة نينغشيا الواقعة شمال غرب الصين.

يمكن أن يكون الطاعون الدبلي وباءً إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب، وهو ناتج عن لدغة برغوث مصاب، حيث تدخل بكتيريا الطاعون جسم المريض عند اللدغة، ثم ينتقل عبر الجهاز الليمفاوي إلى أقرب عقدة ليمفاوية.

في هذا الموقع، تطور البكتيريا من نفسها، وتسبب بالتهاب العقدة الليمفاوية، ويمكن أن يؤثر بمرحلته المتقدمة، على الرئتين. ثم يتحول إلى طاعون رئوي، وهو نوع أكثر شدة من الطاعون.

توصية منظمة الصحة العالمية حول الطاعون الدبلي

تقول منظمة الصحة العالمية على موقعها على الإنترنت: "تشمل التدابير الوقائية إبلاغ الناس بوجود طاعون حيواني المصدر في بيئتهم وننصحهم باتخاذ الاحتياطات ضد لدغات البراغيث وعدم التعامل مع جيف الحيوانات. بشكل عام، يجب نصح الأشخاص بتجنب الاتصال المباشر بسوائل وأنسجة الجسم المصابة. عند التعامل مع احتمال الإصابة المرضى وجمع العينات".

ومع ذلك، شددت منظمة الصحة العالمية على أنها لا توصي بالتطعيم باستثناء المجموعات المعرضة للخطر مثل موظفي المختبرات الذين يتعرضون باستمرار لخطر العدوى والعاملين في مجال الرعاية الصحية.