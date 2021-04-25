الهند تواجه موجة عاتية من جائحة كورونا وتسجل 346 ألف حالة في يوم واحد!

موجة قاسية من جائحة كورونا تجتاح أنحاء الهند مؤخرًا، وذلك بعد أن تم تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات بالفيروس خلال الأيام الماضية، حيث بلغت عدد الإصابات في الـ24 ساعة الأخيرة فقط حوالي 346 ألف حالة وهو ما وضع المستشفيات في وضع حرج ولم يتبقى هناك أسرّة.

وفي هذا الصدد، أبلغت العديد من المستشفيات في الهند عن نقص مخزونات الأكسجين لديها، وهو ما ينذر بالخطر وبوقوع كارثة قد لا يحمد عقباها، كما أدى أيضًا نقص الأدوية والأجهزة الخاصة بعلاج مصابي كورونا إلى ظهور سوق سوداء.

وأدى أسوأ تفش لجائحة كوفيد-19 عالميا إلى أن تضيف الهند أكثر من مليون إصابة في الأيام الأربعة الماضية فقط، وبذلك بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة أكثر من 16 مليون.

وقد تعرض "جون إبهيجيت" من ضاحية فريد أباد بنيودلهي لموقف صعب الأسبوع الماضي، فبعد أن نجح بصعوبة بالغة في تدبير سرير بأحد المستشفيات لوالدته التي كانت في حالة حرجة من المرض، اضطر لنقلها لمستشفى آخر بسبب نقص إمدادات الأكسجين.

وقد تبين في وقت لاحق أنه وزوجته وطفلهما مصابون بكورونا. وقال" لقد كان وقتا صعبا وصادما. لقد كنت أنفجر في البكاء محاولا أن أجمع شتات تفكيري لأكون مستعدا لنقل جثمان والدتي لدفنها".

ويقول الخبراء إنه كان يتعين بدء حملة التطعيم في الهند بصورة أسرع، فقد تم إعطاء 135 مليون جرعة فقط منذ يناير، رغم أن عدد سكان الهند يبلغ 1.3 مليار نسمة، واستغرقت الهند شهورُا للتصديق على اللقاحات الأجنبية، حيث إنها كانت متمسكة بموقفها القومي بالنسبة للقاحين يتم إنتاجهما محليا.

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