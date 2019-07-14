الهند: فيل هائج يقتحم منزلًا ويسحب طفلة من فراشها للشارع ويقف عليها حتى الموت

لقيت فتاة هندية تبلغ من العمر 7 سنوات مصرعها دهسًا تحت أقدام فيل هائج اقتحم منزلها الكائن في قرية مانداساهي بولاية أوديشا الهندية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفيل الهائج اقتحم أحد منازل القرية الهندية ليلًا، حيث ينام ثلاثة إخوة صغار: سيني موندا وشقيقها غانيش وأختها راني، وقام الفيل بتدمير جزء من جدار المنزل وسحب الطفلة "سيني" من فراشها بخرطومه، وأخرجها إلى الشارع وداس عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

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وأشارت الى أن شقيقها غانيش وأختها راني يخضعان للعلاج في مستشفى محلي، وهما بحالة حرجة بعد أن هجم الحيوان عليهما سقط الجدار عليهما.

وكشفت المصادر أن الحادث يوم الأربعاء في قرية مونداشي الواقعة في سلسلة غابات تشامبوا.

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وذكرت المصدر أن الفيل الهائج انفصل عن القطيع في الغابة القريبة وذهب الى القريبة ليخلق الذعر بين القرويين.

يذكر أن حوادث الفيلة الهائجة في المناطق الريفية في ولاية أوديشا تحدث بكثرة، إذ يتم الإبلاغ بانتظام عن العديد من هذا النوع من الحوادث.

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