الوجه القبيح لـ"عاصمة الرومانسية".. شوارع باريس تحولت لمكبّ نفايات

"عاصمة الرومانسية".. "عاصمة النور".. ألقاب حازت عليها العاصمة الفرنسية باريس باعتبارها مركزًا لتجمّع الفنانين والعشاق والعروض المسرحية والغنائية، ولكن يبدو أنها ستفقد هذه الألقاب قريبًا بسبب النفايات المتراكمة في شوارعها.

فقد رصد تقرير صحفي مخاوف سكان باريس من تحوّل مدينتهم إلى "مكبّ نفايات كبير" على حد وصفهم.

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وكشف التقرير معاناة عدد من أحياء باريس، جراء الانتشار غير المسبوق للقمامة، فشارع "سان مارتن" الشهير المؤدي إلى ساحة الجمهورية يعيش حالة مأساوية، رغم أنه خضع "لعمليات تجميل" بقيمة تجاوزت 20 مليون يورو قبل 6 سنوات.

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في حين أشارت صحيفة "غارديان" البريطانية الى أن "المشردين منتشرون والأزبال مُلقاة في كل أركان الشارع"، مشيرة إلى أن الحال نفسه تعيشه عدد من شوارع "المدينة الرومانسية".

وبحسب وصف السكان، فإن الحالة التي وصلت إليها باريس جعلتها مدينة "قذرة"، فيما وصفها بعض قاطنيها بـ"صندوق القمامة".

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فيما أطلقت بعض منظمات المجتمع المدني حملة لتنظيف شوارع وأزقة باريس، وذلك بالتزامن مع "اليوم العالمي للتنظيف" الذي يحتفل به العالم في 21 سبتمبر من كل عام.

وقال أستاذ التواصل بالجامعة الأمريكية في باريس "ماثيو فريزر" إن المدينة في الحاجة إلى سياسة "قوية" لجعل شوارعها أكثر نظافة وأمانًا، وأضاف: "باريس تعيش فوضى كبيرة، لا شيء فيها منظم. لا أعتقد أن الباريسيين يلاحظون ذلك لأنهم السبب فيها، لكن إذا كنت قادمًا من الخارج فالأكيد أنك ستكتشف الفرق".

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يشار إلى أن الباريسيين سيصوتون، في مارس المقبل، على رئيس بلدية جديد، على أن تكون النظافة على رأس اهتماماته، لا سيما أن المدينة تستعد لاحتضان الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2024.

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