امرأة عجوز تمتلك 31 إصبعًا.. وجيرانها يخافون منها مُعتقدين بأنها ساحرة

كشفت امرأة هندية ولدت مع 19 أصابع وأصابعها 12 عن معاناتها مع جيرانها الذين يعتقدون بأنها ساحرة يجب نبذها.

ووفقًا لما نشرته تقارير محلية في الهند، فقد ولدت "كومار ناياك" صاحبة الـ63 عامًا بخلل متمثل وراثي تسبب في حصولها على الأعداد الإضافية في أصابعها.

وتقول "كومار" بأنها بالكاد تغادر منزلها، بسبب الغرباء الذين يسيئون معاملتها بسبب شكلها.

وأشارت أنه كان بالامكان معالجة حالتها الوراثية منذ سنوات إلا أن أسرتها لم يكن لديها أي أموال لتنفقها على علاجها، وتأقلمت السيدة المسنة مع التعليقات السيئة التي تتلقاها، موضحة إنها عادة ما تبقى في المنزل لتجنب هذه الإساءات.

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كثرة الأصابع/ Polydactyly

كثرة الأصابع (بالإنجليزية: Polydactyly) ويعرف أيضًا بالعنش، هو تشوه خِلقي جسدي في البشر والكلاب والقطط ذات أصابع القدم أو اليد الزائدة.

الأعراض

عند البشر والحيوانات تظهر هذه الحالة على يد واحدة أو على كلتا اليدين، ويكون عادة الإصبع الإضافي نسيج رخو يمكن إزالته، ويحوي أحيانًا عظم بدون مفاصل، ونادرًا ما يكون كاملًا.

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الإصبع الإضافي أكثر شيوعًا على جانب اليد الزندي (جانب الإصبع الصغير)، أقل شيوعاً على الجانب الكُعبري (جانب الإبهام)، ونادر جداً في الأصابع الثلاث المتوسطة. تُعرف هذه على التوالي بزائد الأصابع الخلف محوري(الإصبع الصغير)، قبل المحوري (الإبهام)، والمحوري (اصبع الخاتم والسبابة والوسطي).

يكون الإصبع الإضافي غالبًا تفرع من إصبع أساسي، أو نادرًا ما تنشأ من المِعصم كإصبع عادي قائم. الحاصل على أعلى عدد من الأصابع في السجل العالمي هو "اكشات ساكسينا" من ولاية اوتار براديش،الهند، الذي وُلد في 2010 مع 7 أصابع في كل يد و10 أصابع في كل قدم، بمجموع 34 أصبع.

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