امرأة غير محجبة تصلي بين الرجال في المسجد النبوي.. فيديو يثير الجدل

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو أثار الشكوك حوله وما إذا كان حقيقيًا أم مفبرك لامرأة سافرة تصلي بين الرجال في المسجد النبوي الشريف.

وزعم متناقلو مقطع الفيديو بأنهم فوجئوا بالمشهد الغريب خلال متابعتهم لصلاة الظهر في الحرم النبوي الشريف يوم أمس الأحد على شاشات التلفاز، الأمر الذي دفعهم إلى توثيق المشهد عبر مقطع فيديو ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول شخص ببشرة ناصعة البياض وشعرٍ متموج، يتوسط جمعًا من المصلين أثناء أدائهم للصلاة في المسجد النبوي.

امرأة تصلي بين الرجال في المسجد النبوي

وكعادتهم، انقسمت آراء المغردين على موقع التدوين "تويتر" بين من أكد حقيقة الفيديو مرجحين أن تكون السيدة أجنبية وغير عربية خاصة أنها بدت تائهة وغير مدركة لما يقوم به كل من حولها، وبين من قال إن الفيديو "مُفبرك" وقد جرى تعديله سابقًا عبر برامج التعديل.

فيما ذهب القسم الثالث من المعلقين إلى القول بأن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو "رجل" لكنه يمتلك شعرًا طويلًا ناعمًا وبشرة صافية أثارت الشكوك حول جنسه.

واستبعد عدد كبير من المعلقين احتمال في أن تكون "سيدة" هي التي ظهرت في مقطع الفيديو خاصة، وأن من حوله لم يظهروا أي رد فعل نحوه في حال كانت هناك امرأة تصلي إلى جانبهم.