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امير قطر تميم بن حمد يرفع العلم السعودي لدعم الأخضر ضد الأرجنتين

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 22 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 11:45
الأمير تميم بصحبة الأمير محمد
الأمير تميم بصحبة الأمير محمد

فاجأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الجماهير السعودية بتواجده على مدرجات استاد لوسيل لمؤازرة المنتخب السعودي في أولى مواجهاته المونديالية في نهائيات كأس العالم 2022 أمام المنتخب الأرجنتيني.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو يوثق اللحظة التي رفع فيها أمير قطر تميم بن حمد العلم السعودي دعمًا منه للمنتخب الأخضر أمام منتخب التانغو.

وأثار رفع أمير قطر العلم السعودي في مدرجات استاد لوسيل وأمام أكثر من 80 ألف متفرج تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر المغردون على منصة "تويتر" أن ما قام به الأمير القطري رسالة للعالم أجمع على أن "خليجنا واحد".

الأمير محمد بن سلمان يشجع قطر

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قدر ارتدى في حفل افتتاح مونديال قطر يوم الأحد الماضي وشاحًا عليه العلم قطري في إشارة منه لدعم المنتخب العنابي في أولى مبارايته أمام منتخب الإكوادور.

وأظهرت لقطات مصورة ولي العهد السعودي مرتديًا الوشاح مقصورة كبار الحضور من المسؤولين، حيث كان يجلس إلى جوار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدنم (فيفا)، جياني إنفانتينو.


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