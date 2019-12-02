انتحار طالب مصري من برج القاهرة على ارتفاع 187 متر.. وهذه آخر رسائله (فيديو صادم)

أحدث نبأ انتحار طالب جامعي من أعلى برج القاهرة، مساء أول من أمس، صدمة في الشارع المصري.

كما اجتذب الحادث اهتمام وسائل الإعلام المحلية بشكل لافت، فيما عبّر عدد كبير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من الحادث المؤلم حين ألقى الطالب نفسه من أعلى برج الجزيرة الشهير ليسقط جثة هامدة.

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وتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من العاملين ببرج القاهرة يفيد بانتحار شاب مصري بعد قيامه بإلقاء نفسه من أعلى البرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، حيث تبين أن الشاب طالب بكلية الهندسة في جامعة حلوان ويدعى "نادر .م".

وبحسب أقوال العاملين بالبرج، الذي يبلغ ارتفاعه 187 مترًا، فقد صعد الشاب إلى الطابق الأخير برفقه صديقه، ثم فاجأ الجميع وألقى بنفسه ليسقط جثة هامدة، ويلقى مصرعه على الفور، فيما تحفظت السلطات على صديقه وقامت باستجوابه لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة سبب الانتحار.

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كما أدلى الصديق بأقواله حيث أكد أن الشاب المنتحر يعاني من أزمة نفسية حادة، وأنه خرج معه للتنزه لمحاوله إخراجه من حالته، إلا أنه غافله وألقى بنفسه من البرج ليضع حدًا لحياته.

وأظهرت لقطات فيديو لحظة قيام الطالب بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة.

كما نشر ناشطون تغريدات على موقع "تويتر" قالوا إنها تحوي آخر رسائل الطالب، ومنها "حقيقة والله شكرا للدكاترة والضغوطات النفسية اللي بسببوها للطلبة".

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