انتحار مراهقتين في روسيا.. ومزاعم حول تورط لعبة "هاري بوتر أونلاين"

توفيت طفلة تعمل في مجال عرض الأزياء وصديقتها، لاعبة جمباز إيقاعي موهوبة، بعد سقوطهما من برج روسي وسط شكوك حول اشتراكهما في "مجموعة الموت" على الإنترنت.

وقامت كل من "فارفارا فلاسوفا" و"فاليريا شيرشوفا" بتصوير فيلم قصير من أعلى مبنى سكني مكون من 17 طابقًا في مدينة سامارا، وكانتا تبتسمان لكن أحدهما قالت "كابوس" قبل أن تضحك.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن المراهقتين تنتميان إلى عائلة ثرية، وهما صديقتان في المدرسة، ووصفهما مدرسوهما بأنهما طالبتان ممتازتان متفوقتان، ومنتظمتان في الدراسة.

علاوة على ذلك، تعمل "فيرفارا" موديل ووجهًا إعلانيًا للأطفال.

وذكرت تقارير الشرطة أن الفتاتين تنتميان لجماعة تطلب من أعضائها مهام معينة، وتتخذ من شخصيات "هاري بوتر" ثيمة أساسية لها، رغم أن الآباء كانوا يعتقدون أنها جماعة مسالمة غير مؤذية.

وتقول التقارير إن الشرطة تتحقق بنشاط من عادات المشاهدة لديهم.

وأشارت التقارير الى أن الفتيات كن في مجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي "حددت لهن المهام".

وعانت روسيا في السنوات الأخيرة من سلسلة من حالات "انتحار" الأطفال والمراهقين، حيث تم ربط الوفيات بمجموعات شريرة على الإنترنت تدفع الشباب الضعفاء إلى الانتحار بأنفسهم.

وتعمل مجموعات الموت المزعومة من خلال تحديد "المهام" التي تصبح أكثر خطورة من أي وقت مضى.

مذيع على قناة البحرين الرياضية يتسلم "ديليفري" على الهواء مباشرة

استخراج سلك معدني بطول 4 سم من عين أربعيني بالسعودية

منجد أردني يصمم بدلاته من بقايا أقمشة الكنب والستائر