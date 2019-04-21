انتخاب بشار الأسد في انتخابات نقابة الأطباء الأردنيين (صورة)

أظهرت ورقة اقتراع في انتخابات نقابة الاطباء الأردنيين التي جرت يوم الجمعة الماضي اسمًا غريبًا لم يرد في قوائم المرشحين لرئاسة النقابة.

وأظهرت الورقة التي تم إلغائها لاحقًا انتخاب أحد الأطباء للرئيس السوري بشار الأسد بمنصب نقيب الأطباء الأردنيين.

يذكر أن الأسد يحمل شهادة في طب العيون من جامعة دمشق عام 1988، ودرس لفترة قصيرة في لندن ثم عاد عام 1994 بعد وفاة أخيه الأكبر باسل الأسد والذي كان يعد بدوره لتسلم مقاليد الحكم بدولة البعث وريثاً لوالده حافظ الأسد ولكن حادث سيارة قرب مطار دمشق الدولي حال دون ذلك.

وكان الدكتور علي العبوس قد فاز بمنصب نقيب الأطباء الأردنيين في الدورة الجديدة بحصوله على 2060 صوتًا، وبلغت نسبة الاقتراع في انتخابات النقابة نحو 45 بالمئة، ويحق لـ 12450 طبيبًا وطبيبة المسددين لالتزاماتهم.

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