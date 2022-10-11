"انتقامًا من انفجار جسر القرم .. روسيا تدمر محل مستحضرات تجميل في أوكرانيا"

شنت روسيا صباح أمس الاثنين غاراتٍ جويةٍ مُكثفة على أهدافٍ مَدَينة في العاصمة الأوكرانية كييف ومدنًا أخرى، وذلك ردًا على التفجير الضخم الذي استهدف جسر القرم في اليوم السابق والخسائر الكبيرة التي تكبدتها روسيا جراء هذا الهجوم.

وكشف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زوجني أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية نجحت في اعتراض 41 صاروخًا من إجمالي 75 صاروخًا كانت قد أطلقه الجيش الروسي على العاصمة و15 مدينة أخرى منذ ساعات الصباح الأولى.

وذكرت تقارير أمنية أوكرانية أن الضربات الروسية لم تكن عشوائية، بل كانت تستهدف البنية التحتية للمدن الأوكرانية وهذا ما بدا واضحًا في تدمير العديد من الطرق الرئيسية والبنية التحتية للطاقة والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات.

وأشارت التقارير إلى أن من بين الأهداف التي تم قصفها بواسطة الصواريخ الروسية حديقة شعبية ومستودع ضخم تملكه شركة مستحضرات التجميل LAMEL.

حساب LAMEL يسخر من تفجير جسر القرم (يسار) - تدمير مقر LAMEL (يمين)

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورًا للمستودع الرئيسي لـ LAMEL قبل وبعد الغارة الجوية الروسية، والتي أظهرت مدى الدمار الذي لحق به، فيما أعاد عدد من النشطاء نشر صورة كان الحساب الرسمي للعلامة التجارية على "إنستغرام" قد نشرها الجمعة تظهر مدى الدمار الذي لحق بجسر القرم.

وأرفق حساب العلامة التجارية صورة الجسر المُدمّر وألسنة النيران المندلعة بعبارات اعتبرها البعض "شماتة" بالخسارة الكبيرة التي تكبدتها روسيا نتيجة تفجير هذا الجسر الذي يُلقب بـ"شريان روسيا".

وأكد أحد المواقع الإخبارية الروسية المستقلة أن مستودع LAMEL في كييف كان من بين الأهداف التي تم استهدافها من قبل الصواريخ الروسية.

تدمير مستودع LAMEL في كييف

وكان الرئيس الروسي بوتين قد أعلن في 10 أكتوبر الجاري إن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة هائلة لمنشآت البنية التحتية الأوكرانية بأسلحة جوية وبحرية وبرية دقيقة المدى بعيدة المدى.

ووفقًا للرئيس الروسي، تمت هذه الغارات الجوية بناءً على اقتراح وزارة الدفاع ووفقًا لخطة هيئة الأركان العامة للاتحاد الروسي، مؤكدًا أن الضربة استهدفت البنية التحتية للطاقة والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات.

في صباح يوم الاثنين، شنت القوات الروسية هجمات صاروخية على مناطق كييف وجيتومير وكييف ودنيبروبيتروفسك، فيما تم تعليق حركة قطارات مترو كييف تمامًا، وعملت محطات المترو الموجودة تحت الأرض كملاجئ.