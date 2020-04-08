انزعج من الصوت العالي تحت شرفته.. فحصد أرواح 5 أشخاص ببندقية صيد

اعتقلت قوات الأمن الروسية رجلًا يبلغ من العمر 32 عامًا بعد أن أطلق النار على خمسة من جيرانه ببندقية صيد في مبنى سكني بعد انخراطهم في محادثة صاخبة تحت نافذة شقته.

ونقلت صحيفة "ذا موسكو تايمز" عن لجنة التحقيق الروسية بأن المذبحة وقعت بالقرب من منزل الجاني في بلدة الاتما الصغيرة، على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق موسكو.

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وبحسب اللجنة، فإن الجاني يخضع لتحقيق بسبب قتل عدة أشخاص مساء السبت، عندما تورط الرجل في جدال من شرفة منزله مع العديد من الشبان، الذين كانوا يتحدثون بصوت عال أسفل نافذة شقته، وتصاعد النزاع وتوجه إلى مدخل المبنى ببندقية صيد.

ومن هناك أطلق النار على امرأة وأربعة من رفاقها الذين لقوا حتفهم في مكان الحادث.

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وقالت اللجنة بأن المشتبه به حاول الفرار، ولكن تم اعتقاله، وتم العثور على بندقية صيد مسجلة قانونيا في شقته.

وأفادت اللجنة بأن المشتبه به قد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة وفقًا لقانون العقوبات الروسي.