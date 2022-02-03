انقذوا ريان : سقوط طفل مغربي في بئر عمقها 60 مترًا

يراقب الشارع المغربي لحظة بلحظة محاولات رجال الوقاية المدنية في إنقاذ الطفل ريان الذي سقط في بئرٍ عميق وضيق عمقها 60 مترًا في إقليم شفشاون شمالي المغرب منذ أكثر من 35 ساعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية في المغرب بأن الطفل ريان (5 سنوات) سقط في البئر في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الماضي وما يزال عالقًا في البئر العميق.

وأكدت التقارير بأن الطفل ريان ما زال على قيد الحياة إذ تم ربط هاتف مع حبل وإنزاله إلى قعر البئر حيث أظهر الفيديو الملتقط بأن الطفل بخير ويجلس بشكل سليم رغم ضيق المكان.

وفي الوقت الذي لا زالت الوقاية المدنية والسلطات تحاول إنقاذه حتى هذه اللحظة، تطوّع أحد شباب المنطقة بالنزول إلى البئر لكنه وصل إلى مسافة 20 مترًا فقط لضيق المكان وصعوبة التنفس.

a 5-year-old Moroccan child fell into the dry Sunda well at a depth of 60 meters having a very small diameter. There are attempts to get it out, but it remains weak in the race of time. Make Rayan’s case your priority today!#SaveRyan#أنقذوا_ريان pic.twitter.com/0OJBlCy5YK — Maryam Ahmed (@MaryamHayun) February 2, 2022

ونجحت فرق الإنقاذ في تزويد الطفل بالأكسجين والماء بعدما تأكدت من أنه على قيد الحياة.

وتوافد أهل الطفل ريان وعدد من الجيران والأقرباء إلى مكان البئر وهم يأملون إنقاذ طفلهم في أسرع وقت ممكن.

وفي مقطع فيديو لعملية الإنقاذ الليلة بثته مواقع إلكترونية محلية، يمكن مشاهدة أفراد الجيش والشرطة والحماية المدنية، بجوار المكان الذي تقوم فيه الجرافات بعملها في محاولة للوصول إلى الطفل.

More than 30 hours, a 5 years-old child named Rayan, fell into a deep well



Now we're all praying for good news



May ALLAH protect and keep him safe



#أنقذوا_ريان

pic.twitter.com/ssZUAT7FlW — MANAL (@9_ailee_8) February 3, 2022

إنه الوقت المناسب لنعود لرشدنا و نرمي المشاكل عن جنب و نتحد كلنا كعرب للدعاء لريان 💔 اللهم نجي هاذا الطفل من هذه الظلمة و رده إلى أهله سالما معافا ، يا رب يا رب يا رب يا من ضجت إليك الأصوات بأصناف اللغات نجي هاذا الطفل إنك على كل شيئ قدير 🤲#أنقذوا_ريان pic.twitter.com/BQI8V4zOOw — Mohammed الجزائري (@Mohamme59523295) February 3, 2022

اخواني المغاربة سقط الطفل ريان في بئر عمقه 60 متر في #شفشاون الى الٱن مرت 26 ساعة ولم يتم اخراجه بعد. و ما زالت المحاولات جارية لإنقاذه فضلا وليس أمرا لنقف جميعا مع الطفل ريان ونسانده بتفعليل وسم #انقذوا_ريان قبل سنوات وقعت حادثة مثل هذه خارج المغرب جعلت العالم كله يتحرك وشكرا pic.twitter.com/jsx8UlgooJ — 👤Elbaz Larbi👤 (@la__croi) February 2, 2022

وللوصول إلى ريان، يقومون بحفر حفرة موازية للبئر؛ وعندما يصلون إلى عمق 32 مترًا، سيقومون بعمل واحد آخر أفقيًا في التجويف حيث يوجد الطفل؛ وفي الوقت الحالي تم حفر حوالي 15 مترًا.

وعبر وسم "#أنقذوا_ريان" طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتكثيف الجهود المبذولة من جانب الجهات المسؤولة واستخدام أكثر التقنيات تطورًا للحفاظ على حياة الطفل.

وانتقد قسم من النشطاء التقنيات والوسائل التي يتم استخدامها في إنقاذ الطفل واعتبروها "بدائية وقديمة" في زمن تطورت فيه في العالم تقنيات الانتشال.

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