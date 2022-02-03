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انقذوا ريان : سقوط طفل مغربي في بئر عمقها 60 مترًا

منشور 03 شباط / فبراير 2022 - 05:57
انقذوا ريان
انقذوا ريان

يراقب الشارع المغربي لحظة بلحظة محاولات رجال الوقاية المدنية في إنقاذ الطفل ريان الذي سقط في بئرٍ عميق وضيق عمقها 60 مترًا في إقليم شفشاون شمالي المغرب منذ أكثر من 35 ساعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية في المغرب بأن الطفل ريان (5 سنوات) سقط في البئر في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الماضي وما يزال عالقًا في البئر العميق.

وأكدت التقارير بأن الطفل ريان ما زال على قيد الحياة إذ تم ربط هاتف مع حبل وإنزاله إلى قعر البئر حيث أظهر الفيديو الملتقط بأن الطفل بخير ويجلس بشكل سليم رغم ضيق المكان.

وفي الوقت الذي لا زالت الوقاية المدنية والسلطات تحاول إنقاذه حتى هذه اللحظة، تطوّع أحد شباب المنطقة بالنزول إلى البئر لكنه وصل إلى مسافة 20 مترًا فقط لضيق المكان وصعوبة التنفس.

ونجحت فرق الإنقاذ في تزويد الطفل بالأكسجين والماء بعدما تأكدت من أنه على قيد الحياة.

وتوافد أهل الطفل ريان وعدد من الجيران والأقرباء إلى مكان البئر وهم يأملون إنقاذ طفلهم في أسرع وقت ممكن.

وفي مقطع فيديو لعملية الإنقاذ الليلة بثته مواقع إلكترونية محلية، يمكن مشاهدة أفراد الجيش والشرطة والحماية المدنية، بجوار المكان الذي تقوم فيه الجرافات بعملها في محاولة للوصول إلى الطفل.

وللوصول إلى ريان، يقومون بحفر حفرة موازية للبئر؛ وعندما يصلون إلى عمق 32 مترًا، سيقومون بعمل واحد آخر أفقيًا في التجويف حيث يوجد الطفل؛ وفي الوقت الحالي تم حفر حوالي 15 مترًا.

وعبر وسم "#أنقذوا_ريان" طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتكثيف الجهود المبذولة من جانب الجهات المسؤولة واستخدام أكثر التقنيات تطورًا للحفاظ على حياة الطفل.

وانتقد قسم من النشطاء التقنيات والوسائل التي يتم استخدامها في إنقاذ الطفل واعتبروها "بدائية وقديمة" في زمن تطورت فيه في العالم تقنيات الانتشال.

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كلمات دالة:المغربشفشاون

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