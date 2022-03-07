باتمان يظهر في مقاهي الرياض .. ما القصة؟

بدأت حمى شخصية "باتمان-Batman" تغزو العالم تزامنًا مع إعلان شركة "وارنر بروس" طرح فيلم The Batman الجديد في صالات السينما الأمريكية والعالمية.

البداية كانت حين خصص محرك البحث "غوغل – Google” الأشهر في العالم حيلة ممتعة للباحثين عن أي معلومات أو تفاصيل تتعلق بفيلم The Batman الجديد مثل هوية البطل وموعد طرحه في صالات السينما أو قراءة مراجعة بسيطة عنه.

وعند البحث على محرك "غوغل"، عن Bruce Wayne أو Gotham City أو Bat-Signal سيظهر رمز إشارة "وطواط - Bat" أصفر متحرك، عند النقر عليه تصبح الشاشة مظلمة، ثم تظهر إشارة باتمان الشهيرة تتحرك عبر الشاشة.

وأعادت الصفحة الرسمية لفيلم The Batman على تطبيق "إنستغرام" نشر مقطع فيديو يوضح طريقة البحث والعلامة التي تظهر على الشاشة في محالو للتوضيح والشرح للمتابعين عن الخاصية وشعار Batman في نتائج البحث.

أما في دبي، ظهر باتمان على واجهة برج خليفة، المبنى الأطول والأشهر في العالم، كما أعادت صفحة فيلم The Batman على "إنستغرام" نشر الفيديو نفسه.

باتمان على واجهة برج خليفة

في لندن، ظهر رجل يرتدي زي باتمان الخارق على قمة "عين لندن – London Eye” الذي يعد من أهم معالم السياحة في لندن قبل الإصدار السينمائي للفيلم الجديد The Batman.

باتمان يقف على عين لندن

وذكرت صحيفة صن البريطانية أن الرجل كان يراقب شوارع ومعالم العاصمة البريطانية، وهو يبتسم بسخرية فوق اللعبة الشهيرة رغم الرياح القوية التي كانت تهب، وهو واقف على ارتفاع أكثر من 135 مترًا.

في السعودية، شوهد رجل يرتدي زي باتمان في مقهى "هاف مليون – Half Million" والذي يعد من أشهر وأهم مقاهي العاصمة السعودية الرياض.

فيلم باتمان

فيلم The Batman من إخراج مات ريفز، وبطولة:

روبرت باتينسون في دور باتمان

زوى كرافيتز في دور سيلينا كايل

بول دانو في دور ريدلر

جيفرى رايت في دور جيمس جوردون

جون تورتورو في دور كارمين فالكون

بيتر سارسجارد

ومن المقرر طرح الفيلم على منصة HBO Max فى أبريل المقبل، بعد إصداره السينمائي في 4 مارس الجاري.

يُعرض فيلم The Batman بتقنية الأيماكس والـ 3D، لاحتوائه على العديد من مشاهد الأكشن والأحداث المثيرة التي تشهدها مدينة جوثام الشهيرة.