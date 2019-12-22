باحثة في الكيمياء الحيوية تتوج بلقب ملكة جمال أمريكا 2020

تمكنت ممثلة ولاية فرجينيا "كاميلا شراير" من الفوز بلقب ملكة جمال أمريكا 2020 في حفل مميز أقيم الخميس الماضي بولاية كونيتيكت الأمريكية.

وبحسب اللجنة المسؤولة عن المسابقة، فإن "كاميلا" حاصلة على شهادة البكالوريوس في الكيمياء الحيوية وبيولوجيا النظم، كما أنها تخطط للحصول على شهادة في الصيدلة.

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وحققت "كاميلا" (24 عامًا) عدة إنجازات علمية أثناء فترة دراستها الأكاديمية، وتم اختيار مشروعها العلمي خلال مسابقة المواهب في الجامعة.

وتمكنت "كاميلا" من الفوز في المسابقة السنوية الـ93 متفوقة على 50 مشتركة في حفل بث مباشرة على قناة "إن بي سي" من موهيجان صن في أونكاسفيل.

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فيما حصلت ملكة جمال جورجيا "فيكتوريا هيل" على لقب الوصيفة الأولى، بينما جاءت ملكة جمال ميسوري "سيمون إستر" على لقب الوصيفة الثانية.

وقالت "كاميلا" في خطاب قبولها إنها تطلعت إلى "كسر القوالب التقليدية السائدة عما يعنيه لقب ملكة جمال أمريكا في 2020".

وأضافت: "إن ملكة جمال أمريكا هي شخصية تحتاج إلى القيام بدور تربوي".

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وفازت "كاميلا" بمنحة دراسية قيمتها 50 ألف دولار، فضلا عن تمثيل أمريكا كملكة جمال للبلاد.

وستقضي "كاميلا" عامًا كاملًا كملكة جمال أمريكا في الدفاع عن حملة إعلامية عامة تحمل اسم "مايند يور ميدز" تتعلق بأمان العقاقير والتدابير الوقائية.

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