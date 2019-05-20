باحث جزائري يثير الجدل.."الصوم اختياري ومن لا يريد تأديته يمكنه إطعام المساكين"

أثار الباحث الجزائري في التصوف والناقد للتراث الإسلامي سعيد جاب الخير الجدل بتصريحات أدلى بها لقناة جزائرية محلية أكد فيها أن الصوم ليس إجباريًا.

وقال الباحث أن بإمكان من يستطيع الصوم ألا يصوم بشرط إطعام المساكين، زاعمًا أن المسلمون الأوائل كانوا يفعلون ذلك.

وقال جاب الخير: "في بداية الإسلام، سمح للمسلمين أن يصوموا بالاختيار، إذًا من حق المسلمين اليوم وفي جميع الأجيال أن يعيدوا تلك المسألة "الاختيارية في الصيام"، حيث يخرج المسلم الذي لا يريد أن يصوم ثمن إطعام المساكين".

وتابع: "لم يجبر المسلمون على الصيام، كما لم يجرم الفاطرون".

وأفرغ رواد مواقع التواصل الاجتماعي جام غضبهم على جاب الخير واتهموه "بمحاربة الإسلام".

وبلغ هجوم البعض حد المطالبة بسجنه وإعدامه في حين استشهد آخرون بآيات قرآنية ومدخلات لشيوخ استضافتهم القناة لدحض تصريحات جاب الخير.

لمزيد من اختيار المحرر:

جزائرية تتوّج بلقب ملكة جمال العرب 2019 (صور)